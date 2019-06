Este país, “que lo tiene todo”; este país, “la tierra del sol y del merengue”; este país, “el de las mujeres bellas”; este país, el del “no problem”; este país, “la tierra que más amó Colón”; este país, “cuna de la civilización del Nuevo Mundo”; este país, “paraíso del Caribe”; este país, “que no es ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario”; este país, “que no tiene padre ni madre”; este país, oficialmente “de clase media”; este país, donde eso de la alta criminalidad es “pura percepción”…Este país hoy es mundialmente famoso, pero por ser “Big Papi’s dangerous land”. (Un sorpresivo sobrenombre que no sé cómo diablos vamos a poder cambiar).