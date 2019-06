“Secreto” comparte Salmo 27 tras incidente en que resultó herido David Ortiz

Reacción.- El intérprete de música urbana, “Secreto”, El famoso Biberón, posteó en Instagram la tarde de este lunes el Salmo 27 de David donde indica que no teme porque Jehová es su salvación.

Esto lo hizo luego de que la noche del domingo, el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz y el presentador de televisión resultaran heridos de bala durante un incidente que se registró en el centro de diversión Dial Bar And Lounge, ubicado en Santo Domingo Este, donde él se también encontraba.

El texto lo acompañó con dos fotos, una de anoche, mientras compartía con el expelotero, con López y con otros amigos y otra antigua de su participación junto a Ortiz en una de las entregas del evento “Quiéreme como soy”.

Tras el incidente, el “Big Papi” fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Abel González y le fue extirpado parte de los intestinos, el colon y le extrajeron la vesícula. Mientras que López se recupera en el mismo centro de salud tras ser impactado en una pierna.

A continuación compartimos el Salmo 27 de David publicado por Odalis Pérez (Secreto)

5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto.

9 No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo;

Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.