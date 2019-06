“Los partidos no pueden reservar plazas para perderlas”

Aspira modernizar la Alcaldía de Santo Domingo Este

La diputada peledeísta por Santo Domingo Este, Karen Ricardo representó durante 10 años la juventud en la Cámara de Diputados y aunque ya no pertenece a “los jóvenes”, se sigue asociando a ese grupo poblacional por las iniciativas impulsadas en su beneficio. Es legisladora desde el 2006 y ha promovido desde su segundo periodo legislativo, el proyecto de ley de pasantía juvenil. Entiende que ahora, tras diez años dando vueltas en el Congreso y con arreglos “por aquí y por allá”, finalmente será aprobado. Al finalizar este periodo legislativo, Ricardo le dice adiós al Congreso por sus aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Este. En esta conversación con elCaribe nos cuenta sus planes para el municipio, su preocupación con la aplicación de la cuota de género y lo que piensa sobre la reservas de las candidaturas.

¿Cómo van los estudios del proyecto de primer empleo?

El proyecto de ley de pasantía juvenil tiene más de 10 años dando vueltas en el Congreso. Se ha aprobado en unas 6 oportunidades y perime en el Senado. Al inicio de este cuatrienio llegó un gran porcentaje de nuevos legisladores a la Cámara de Diputados y hubo que estudiar de nuevo el proyecto y lo enviaron a dos comisiones distintas, fue como iniciar de nuevo… ya ahora consensuado y modificado lo reintroduje y pediré que se apruebe de urgencia para que vaya al Senado.

¿Qué plantea esta iniciativa?

El proyecto de ley busca promover el desarrollo socioeconómico y humano de la juventud y otorgar beneficios e incentivos a empresas que contraten jóvenes. Planteaba en un principio beneficios para las empresas, utilizar como crédito del Impuesto Sobre la Renta durante el año fiscal en que se produzcan los pagos, el 25 % de valor pagado a los jóvenes contratados. Del 25% bajo a un 10 y ya vamos por un 5, pero lo importe es la ley.

¿Qué ha impedido que este proyecto se apruebe?

Los intereses. Primero los sindicalistas se oponían porque entendían que se iba a cancelar una empleomanía para contratar a estos jóvenes, pero el mismo proyecto explica que no pueden ir a ocupar un puesto de principalía sino que estarán siendo auxiliares en esas áreas. Hemos estado conversando con los sindicalistas y consensuando. Es una oportunidad única, porque esa pasantía solo será una vez. Luego de eso también nos dimos cuenta que teníamos un opositor y es el mismo Estado que no había sido tan franco en decir que el 25% no era posible.

¿Cuál es tu valoración de la cuota de la juventud?

Yo la veo positiva. Considero que el relevo se tiene que ir dando poco a poco, porque ciertamente la experiencia pesa. Sin embargo mi preocupación viene con lo sucedido con la cuota femenina que las cúpulas de los partidos impusieron que fuera de la propuesta nacional, lo que será desastroso para nosotras porque da incertidumbre, donde entenderán ellos que tienen mujeres votables y donde no. Hay que seguir incentivando la participación de mujeres y hombres jóvenes que tienen deseos de servir a su país.

¿Entiendes que este cambio puede afectar la representación?

Hay que evaluar como ellos lo canalizarán. La queja de los partidos era que no tenían mujeres y mira que controversial, en mi partido tuvieron que elegir once a última hora, 47 días antes de las elecciones, de esas hoy ocho que salieron diputadas, es decir que en 45 días esas mujeres demostraron tener el liderazgo, el arraigo en la sociedad para ser votadas preferencialmente, entonces no es cierto que no tienen mujeres. ¡Que visiten las iglesias, los centros de estudios, las mujeres somos activas y participamos!

El PLD decidió acogerse a la reservas de un 20%. ¿Cuáles plazas consideras que se deben reservar?

Las primarias abiertas han traído un revuelo, un deseo real de la gente participar. Estamos esperando la reunión del comité político donde se determinarán las reservas. Entendemos que lo que se van a reservar son las alianzas y si se reservaran algunas alcaldías o senadurías debería ser en el modelo de quien tiene más popularidad porque debemos recordar que el voto es directo y los partidos no pueden reservarse plazas para perder.

Haz anunciado tus aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Este, pero hay otros colegas en eso.

En el municipio se está dando un caso muy particular y es que once compañeros del partido están aspirando, incluyendo del equipo del alcalde, entonces quiere decir que las cosas no van bien. Hay que recordar lo traumático que fueron las elecciones del 2016 ya que nuestro alcalde, perdió la vida. Se hicieron unas encuestas de las cuales quedamos hasta el último momento como la favorita, luego el partido tomó una decisión y el alcalde es otro… Hay un sentimiento de que sea alcaldesa porque mostramos transparencia, modernidad, el orgullo de ser de Santo Domingo Este.

¿Cuáles son tus propuestos de llegar a la Alcaldía?

Hemos venido desarrollando el clúster turístico. Nosotros recibimos 40 cruceros al año en el municipio, nuestro planteamiento, es que vengan más, porque cuando llegan lo único que hacen es ir a la Zona Colonial y vuelven a su barco. Hemos visitado empresas de la zona, el Ministerio de Defensa, Obras Públicas para darle condiciones a nuestro puerto, la Avenida España, hemos visitado restaurantes de las zonas para ver sus horarios, las ofertas de servicios…

¿Cuáles son esos males de los que sufre Santo Domingo Este?

En el inventario que levantamos, luego de una reunión en el 911, en el COE, en visitas a nuestros hospitales, nos encontramos con una situación alarmante. En Santo Domingo Este tenemos la misma cantidad de sucesos que tiene el gran Santo Domingo: conato de incendios, derrumbes, la seguridad en nuestros túneles. En los hospitales la principales situaciones son de violencia, accidentes, riñas y violencia doméstica. La mayor cantidad de accidentados son los motoristas y tenemos que hacer un plan con estos porque son víctimas y victimarios en situaciones que se pueden prevenir. Tenemos asimismo un desorden con el transporte, los “guagüeros”… una Alcaldía debe velar por todo eso.

¿Estarías dispuesta a aceptar otra diputación en caso de que tu partido decida apoyar a otro?

Lo que está pasando en el municipio debe servir de ejemplo para todo el país. Primero está el amor y el compromiso con nuestro partido, pero innegociable a lo que está viviendo Santo Domingo Este que merece una Alcaldía para sus tiempos. Por esa razón no tenemos miedo en lo que pueda suceder, si el partido decida reservarse la plaza, si se va a reservar debe ser para el hombre o la mujer, que goza de la simpatía, popularidad y el deseo de los munícipes.

¿Si sigue el alcalde se pierde?

No garantiza el triunfo. Hay un descontento no solo con la membresía sino con la comunidad, es una pena, porque es un compañero que apreciamos y el cual apoyamos como el que más, le levantamos la mano en el momento que era difícil, caminamos en los barrios de nuestra circunscripción donde no era conocido, ni aceptado. Pero no llenó las expectativas. Todavía esperamos que termine de buena manera. Los legisladores que tenemos contacto diario con la comunidad podemos retroalimentar la alcaldía y es un recurso subutilizado. Al compañero se le olvidó que él salió de un Congreso, donde lo que más vale es escuchar a los demás para saber qué decisión tomar, con un tema administrativo que se le salió de las mano. Pero los compañeros están dispuesto a apoyar el candidato del partido.