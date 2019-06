Gonzalo Castillo dice el que no esté de acuerdo con reelección debe guardar silencio hasta que Danilo hable

Política.- “Yo soy un hombre práctico, y la realidad es la realidad; por eso reafirmo mis creencias de que la repostulación del presidente Danilo Medina es buena para el país”.

Así respondió el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, al ser cuestionado sobre las declaraciones de los Ministros de Economía y Energía y Minas, Isidoro Santana y Antonio Isa, respectivamente, quienes se mostraron opuestos a una posible repostulación del presidente Danilo Medina.

“Yo me declaro reeleccionista, porque esta representa las legítimas aspiraciones del pueblo Dominicano; el bienestar; la estabilidad económica; la creación de riqueza; la creación del empleo; la esperanza de los más pobres, y en fin porque simboliza lo mejor para nuestra Nación!”, insistió Gonzalo.

Gonzalo expresó asimismo que por respeto al mandatario los funcionarios que no estén de acuerdo con la repostulación deberían “guardar silencio hasta que él (Medina) hable.

“El presidente Danilo Medina todavía no habla de su repostulación, entiendo que por respeto al presidente y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo, deberían guardar silencio hasta que él hable, y si la repostulación se convierte en hecho cuando el presidente se exprese, será el derecho de esos funcionarios presentar su renuncia y abandonar el gobierno al que pertenecen”, adujo a través de un comunicado enviado a los medios.

Isa Conde, mediante un comunicado, expresó este domingo que está preocupado por la situación política que vive el país porque lo que está ocurriendo le hace daño a la democracia, la institucionalidad y “daña sobre todo a las grandes conquistas que hemos tenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina”.

Sobre el tema de la reelección dijo. “Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta”.

En tanto que el ministro de Economía, Isidoro Santana, sostuvo el pasado jueves que el Presidente no debería embarcarse en buscar una modificación de la Constitución. Santana consideró que realizar una modificación a la Constitución dominicana no es correcto y que el presidente Danilo Medina, “después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza”.