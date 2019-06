Guillermo Caram: La deuda externa del país se convierte en eterna

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Guillermo Caram, sostuvo que la deuda externa del país “se está convirtiendo en eterna” a raíz del anuncio sobre la emisión de 2,500 millones de dólares en bonos soberanos y de las publicaciones oficiales sobre el pago del servicio de la deuda externa, al tiempo que señaló que el crecimiento de la economía es “insostenible” por estar sustentado en el endeudamiento.

Dijo que al comparar la evolución de la deuda pública con el crecimiento de la economía (PBI) se comprueba la insostenibilidad “y mala distribución del crecimiento económico dominicano”.

“Basamos nuestra primera afirmación sobre la conversión de la deuda externa en eterna en que el gobierno acaba de admitir pública y descaradamente, en una reciente publicación del Ministerio de Hacienda, su nefasta y desacertada política de pagos del servicio de la deuda externa que tiende a eternizarla”, explicó.

El dirigente reformista y ex gobernador del Banco Central señaló que en un espacio pagado aparecido en varios medios de prensa el pasado jueves, “el gobierno tuvo el descaro de admitir que en lo que va del año 2019 solo el 30% de los pagos efectuados por el servicio de la deuda corresponde a la amortización del principal, mientras el 70% de dichos pagos correspondieron a lo que eufemísticamente llamaron “costos financieros” que incluyen intereses y comisiones”.

En dicho espacio pagado -agregó- se reconoce que cuando el presidente Danilo Medina asumió el gobierno, la proporción era inversa. Se amortizaba 70% de la deuda y el 30% cubría intereses y comisiones, como se deduce del propio espacio pagado por el Gobierno.

Por otra parte, Caram dijo que se ha comprobado que el crecimiento de la economía es insostenible “por estar sustentado en el endeudamiento, lo que a su vez determina la mala distribución de los beneficios de ese crecimiento de lo que se quejan la mayoría de los dominicanos en todas las encuestas”.

Recordó que al 2011, la deuda pública era de US$22 mil millones, “ y después de los US$2500 millones de los recientes bonos soberanos, y hasta tanto el gobierno explique qué porcentaje de la deuda nueva destinó para pagar la vieja, estimamos que la deuda se remonta a US$44 mil millones”.

Caram siguió diciendo que al comparar este aumento de US$ 22 mil millones de la deuda con el crecimiento de la economía, “llegamos a dos conclusiones espeluznantes, teniendo en cuenta que el PBI entre 2011 y mayo 2019 se incrementó en US$26 mil millones al pasar de US$ 58 mil millones en el 2011 a US$ 84 mil millones, de acuerdo a la publicación del Ministerio, para un incremento porcentual de 45%”.

Dijo que la primera conclusión es que el 85% del crecimiento del PBI, obtenido al dividir los US$ 22 mil millones de incremento de endeudamiento por los US$ 26 millones del crecimiento del PBI, fue aportado por los financiamientos.

Es decir -apuntó a seguida- pasamos a deber el 85% del incremento de nuestra producción de bienes y servicios y que, en consecuencia, solo el 15% es lo endogemente propio, susceptible de distribuirse entre todos nuestros compatriotas. Que habiendo crecido la economía 45% del 2011 a mayo 2019 mientras la deuda un 100%, el endeudamiento crece es más de dos veces más rápido que la economía.

El vicepresidente del PRSC emplazó al gobierno que modifique su política de endeudamiento “a la vez que invitamos a la opinión pública para que mantenga e incremente las exigencias al gobierno para modificarla”.