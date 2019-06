(Décima cibaeña)

Qué buena serie Meilí

La que me he tirao yo

Habla dei viejo Platón

La he vito yo poi Netflix

Sin palomita y maní

Purita filosofía

Que recomiendo a laj tía

Y a loj jóvenej de hoy

Pa’ pensai “en lo que soy”

Y curai maña y manía.

Meilí ej educación

Que se toició en laj ecuela

Donde han vueito a prendei vela

Iguai que en la Inquisición

Se embrutece así ei montón

Meilí enfoca ei conflito

Con sicología y rito

Cuenta ei cuento e la vaquita

Que ai sacaila de una finca

To se voivieron rico.