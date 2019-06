“A Calderón han querido marginarlo”

Marivell Contreras presentó “El primer bachatero del mundo: Calderón” en la Feria del Libro de Madrid

La pasión por la literatura está muy marcada en la vida de Marivell Contreras, y ni hablar de su defensa por la música, especialmente por el género bachata. Por eso, no es de sorprender que en algún momento estas seducciones artísticas tenían que encontrarse para formar un solo cuerpo: El primer bachatero del mundo: Calderón, un libro que a la reconocida escritora y periodista le tomó siete años de su dilatada carrera para elaborarlo y darlo a conocer.

Antes de la puesta en circulación en Santo Domingo (la tierra de la bachata y del merengue), Contreras aprovechó la invitación de la Embajada Dominicana en España para presentar esta obra biográfica en la Feria del Libro de Madrid, evento que está dedicado este año a la República Dominicana. A través de 520 páginas, la autora ha querido hacer justicia relatando la vida y la obra musical de José Manuel Calderón, considerado como el primer artista en grabar el género bachata con canciones como “Borracho de amor” y “Condena” (Qué será de mí), que vieron la luz en los albores de la década del 60 del siglo pasado.

¿Qué tomaste en cuenta para elegir al bachatero José Manuel Calderón como protagonista de esta aventura literaria?

Calderón me eligió a mí. Lo que para mí es un honor, pues le tengo mucho respeto y admiración. Mi madre ha cantado sus canciones desde el vientre, que es como decir que lo tengo en mi ADN. Si los niños oyen en la barriga, a mí lo que me arrullaba era la voz de Calderón.

¿Cuáles son los aportes de esta obra a nivel literario y musical?

Colaborar para seguir documentando la historia de nuestra música y sus cultores. Es un deber de nuestra generación, aportar a la bibliografía cultural de nuestro tiempo. A la vez que hacemos justicia con un hombre tan noble e interesante como Calderón.

Siempre se ha dicho que muchos de nuestros grandes artistas son los grandes olvidados, temías que esto ocurriese con José Manuel Calderón?

De hecho han intentado marginarlo. Le quitan su valor y sus créditos, pero El primer bachatero del mundo: Calderón, pone todo en contexto, con su cronología. Quién y cuándo en torno a la bachata. El pionero es Calderón y valoramos juntos todo lo que han aportado los demás…

¿Qué das a conocer en este libro?

Primero, detalles muy personales de Calderón. Quien también se cuenta él mismo. Luego, el trasfondo histórico del momento en que éste graba “Qué será de mí” y “Borracho de amor”. Cuento al barrio y sus protagonistas y señalo con el dedo a quienes participaron en este proceso. El libro está firmado por los dos… Y es que tengo la suerte de haber trabajado con un hombre lúcido.

¿Cómo se dio la cercanía escritora-artista para producir esta obra?

Un día Calderón me llamó que quería verme. Por supuesto, pautamos una reunión en la que me trajo un pequeño extracto de su vida. Yo le dije que sí. Eso fue en el 2012. Yo estaba bajo los efectos de la depresión que me causó la muerte de mi hermana. Así que el proceso fue lento, muy lento, los primeros dos años. Pero luego de que empecé a resurgir emocionalmente, comencé a trabajar y tras cinco años de trabajo y más de 20 revisiones por fin está publicado. Calderón y yo hemos estrechado mucho nuestra relación de amistad y he encontrado de paso mucha solidaridad y colaboración.

Al ir tejiendo la historia, qué fue lo que más te impactó de esta figura protagónica del género bachata?

Lo que más me impresiona es su educación. Esa bonhomía. Pero sobre todo su talento y su bondad. Amo como canta. Parece tener una caja de música adentro. Cómo se ha conservado… Sano de alma, sano de cuerpo y sano de espíritu. Y aúnque han pasado 57 años desde su primera grabación, sigue tocando y grabando. Esta misma semana grabó dos temas y los recibí anoche (miércoles) por vía telefónica. Mi respeto y admiración son eternas.

De la autora

Nació en Monte Plata, Provincia Esmeralda, República Dominicana. Escritora, poeta, periodista , gestora cultural e investigadora musical. Ha publicado los poemarios: Mujer ante el espejo, Hija de la tormenta, El silencio de abril y No me regales perlas. Otras publicaciones suyas son: Feria de palabras (entrevistas a escritores internacionales). La chica de la Sarasota (relatos), La flotadora (microrrelatos), El sabor de las letras (recetario literario y culinario). Calderón: El primer bachatero del mundo, en co-autoría con José Manuel Calderón (es su primera biografía). Poemas y cuentos suyos han sido incluidos en antologías en España (Vuelo de brujas, Apache 2018; No creo que yo esté aquí demás, Huerga & Fierro editores, 2018), Estados Unidos (Daring to Write: Contemporary Narratives by Dominican Women, Universitario Georgia 2016, Presa; Antología del vino, Brooks&Smith 2017) y Cuba-Puerto Rico-RD ([email protected]@s caníbales, antología del Microcentro del Caribe Hispano, Editoras Búho, Unión europea Isla Negra), entre otras de Perú, Guatemala y RD.

Colaboraciones

Quiero agradecer a los patrocinadores: BHD-León, CAASD y al Senado de la República. También a Víctor Vidal, el diseñador del mismo que me tuvo mucha paciencia. ”