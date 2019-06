Apple permitirá encontrar un dispositivo robado incluso sin estar conectado a Internet

Apple incluirá en el próximo iOS 13 una nueva e innovadora aplicación de rastreo exclusiva llamada ‘Find My’ para el seguimiento y la ubicación remota de cualquier equipo macOS o con sistema operativo iOS.

Así lo aseguró este lunes Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software del gigante tecnológico, en la conferencia anual de desarrolladores WWDC en San José (California, EE.UU.) que tiene lugar del 3 al 7 de junio.

Según ha explicado Federighi, esta novedad representa una mejora de sus antiguas aplicaciones ‘Find My iPhone’ y ‘Find My Friends’ y permitirá a los usuarios ubicar su dispositivo, incluso si no está conectado a Internet o a una red Wi-Fi, aprovechando el Bluetooth del equipo. Si una persona reporta como perdido su iPhone, este enviará una señal o baliza Bluetooth (Bluetooth Beacon’) —sin importar que esté inactivo o fuera de línea (‘offline’)— que podrá ser detectada por otro usuario de Apple que se encuentre cerca, quien informará sobre la localización del dispositivo extraviado a través de la nube.

Aunque puede resultar muy efectivo, este sistema ya ha generado preguntas alrededor de la privacidad entre los expertos en seguridad, que especulan que al mismo tiempo podría ofrecer una oportunidad para que un tercero rastree la señal y encuentre el equipo.

Al respecto, Federighi aseguró que la función cuenta con un elaborado sistema protegido por un cifrado de extremo a extremo, no solo para evitar que intrusos identifiquen o rastreen las señales Bluetooth, sino para que el propio Apple tampoco pueda conocer las ubicaciones de ambos dispositivos.

“Utiliza solo pequeños fragmentos de datos que se acumulan en el tráfico de red existente, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la duración de la batería, el uso de datos o su privacidad”, explicó el ejecutivo.

En una conversación telefónica con el portal Wired, Apple reveló más detalles al respecto, explicando como este sistema, que la compañía denomina “encriptado y anónimo”, evita cualquier filtración de datos de localización.

Para su funcionamiento se requiere de la interacción de dos equipos Apple, en los cuales debe configurarse ‘Find My’. A partir de ese momento se genera una llave privada que es enviada de forma cifrada a cada uno de los dispositivos y que nadie más posee. Asimismo, se crea una clave pública que cambia con frecuencia.