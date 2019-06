Roberto Rosario califica como “muy malas” declaraciones de Felucho sobre cumplir palabra

Política.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Roberto Rosario, calificó como “una declaración muy malas”, lo expresado por su compañero de organización política, Félix Jiménez (Felucho) con lo referente a que “nadie pasa a la historia por cumplir su palabra”.

“El periódico elCaribe de hoy dice Felucho como que nadie es recordado por cumplir su palabra, yo no había visto en mi vida una cosa como esa”, dijo indignado al ser entrevistado por los periodistas Nelson Rodríguez y Pablo Mckinney, en el programa Enfoque Matinal, que se difunde por CDN, canal 37.

Te recomendamos: “El PLD está al borde de una división por las profundas heridas”

Sobre la reelección del presidente Medina, Felucho dijo que aunque en un momento el gobernante le pidió que dijera que no volvería a aspirar, las circunstancias han cambiado y que “los presidentes no pasan a la historia por no cambiar de opinión” sino por su obra de gobierno. “Nadie pasa a la historia por su palabra, eso se lo dije yo a Danilo cuando fuimos la primera vez detrás de su reelección; él se negaba, esa es la realidad y a mí particularmente me dijo, Felucho ya yo empeñé mi palabra. Me bastó hacerle una sola pregunta: dime quien ha pasado a la historia porque cumplió su palabra, los presidentes pasan a la historia por su labor social, institucional, por lo que construyen y lo que agregan como valor a la economía”, refirió.

En ese sentido, interpretó que Felucho, a quien dijo que quiere y respeta, está insinuando que los políticos deben dedicarse a ser habladores, a engañar a la gente, y a hablar mentira “porque cumplir la palabra no vale la pena, eso está en el periódico elCaribe de hoy”.

“Oye!, que nadie es recordado por cumplir su palabra… una sociedad comercial, o una sociedad sin fines de lucro o un partido que sus dirigentes digan que cumplir la palabra no tiene ninguna… ¿tú crees que un partido puede sobrevivir sobre la base de que sus dirigentes no tengan honor o non tengan responsabilidad para comprometerse y cumplir las cosas?”, se cuestión.

Ataques a Leonel

En otro orden, Rosario consideró que los ataques de los que el aspirante a la presidencia de la República, Leonel Fernández, ha sido víctima en los últimos días están relacionados a la capacidad que él tiene y a su posicionamiento.

“El presidente Fernández hoy es la principal figura y la única que puede garantizar, en este momento, que el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el poder sin trauma y se mantenga unido”, dijo el también vocero de expresidente durante una Sostuvo, que en adición a eso, también es el único que podrá enfrentar las situaciones que vendrán en un próximo gobierno de un partido que ya tiene un largo tiempo en el ejercicio de la administración del Estado.

En ese sentido, aseguró que insistir con el tema de la reelección “es una insensatez” porque en la última encuesta que publicó Gallup-Hoy reflejó unos datos que se han mantenido casi estáticos en los últimos dos años en rechazo de la repostulación.

“Eso quiere decir que la población ha perdido confianza y que el gobierno ha perdido un poco de credibilidad respecto de la población en general”, consideró al analizar esa encuesta.

Rosario insistió en que la única garantía de que el PLD salga del gobierno es la “asonada contra la Constitución” porque además, el liderazgo del partido lo rechaza.

“Como fuerza política, nosotros no podemos ser parte de un negocio para la compra de la Constitución, nosotros no podemos ser parte de una acción dirigida a comprar la voluntad del legislador para que éste vote para que sea modificada la Constitución en beneficio del grupo económico que está en la dirección del Estado”, apuntó.

Escenario

Roberto Rosario vislumbra un escenario de unas primarias abiertas competitivas por la candidatura presidencial a propósito de lo expresado ayer por la vicepresidenta Margarita Cedeño, que abogó por una tercera vía para garantizar el triunfo del PLD en las elecciones del 2020.

“Y veo al presidente Fernández electo con más de 60; 70 por ciento de las bases en su favor, compitiendo con unos compañeros que aunque dicen que son precandidatos, veo que a su vez promueven la candidatura del presidente Medina”, sostuvo.