Delgado y la selección resuelven su impase

Pocas horas después, las aguas retomaron su nivel entre Ángel Luis Delgado y Francisco García, gerente general de la selección nacional de baloncesto. El delantero-centro piensa jugar en el Mundial de China.



Tras ser noticia entre domingo y lunes debido a que había desistido de integrar al combinado nacional de cara a la importante cita de finales de agosto y septiembre, Delgado informó ayer por su cuenta de Instagram (angeldelgado) lo siguiente: “Por esta vía quiero decirle a mi país que siempre estaré disponible si la salud me lo permite de jugar con mi selección nacional. En ocasiones existen obstáculos entre la parte ejecutiva y los atletas, es algo normal, pero quiero que todos ustedes sepan que eso nunca será obstáculo para que no me ponga la franela de mi querida bandera. Y Francisco tú sabes que te quiero. Cuenten siempre conmigo. Voy a terminar lo que comencé. ¡Vamos Dominicana que el Mundial nos espera¡”, dice su extenso comentario a una foto suya con el número 12 de la selección.

Esto despeja el camino para que el jugador, con experiencia en la NBA con los Clippers de Los Ángeles, sea una de las figuras criollas en la importante cita.

García, quien solo dijo que después de que Delgado se había comprometido a ir dio marcha atrás tras exigirle algo que no podía cumplir, dijo ayer que no esperaba menos de Ángel Luis.

“Siempre he dicho que es un buen muchacho y siempre voy a querer lo mejor para él. Creo que le conviene ir y a nosotros sin duda. Hablando uno se entiende, eso fue lo que hicimos y ya eso queda en el pasado. Ahora hay que concentrarse en hacer un buen papel en la cancha”, comentó el gerente del equipo local, que el mes entrante inicia su entrenamiento.