Margarita dice candidaturas de Leonel y de Danilo serían “perder, perder”

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, aseguró este martes que las candidaturas de Danilo Medina y Leonel Fernández serían un “perder-perder” para el país y que hay una tercera vía que -desde su punto de vista- representa un ganar-ganar”.

La vicepresidenta tocó el tema al ser abordada por los periodistas en el hotel El Embajador, de la capital, poco antes del inicio del acto por el 56 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y conmemoración del Día Nacional de la Empresa Privada y el empresariado. Lo que no dejó claro Cedeño es a qué tercera vía se refiere. Dijo que las encuestas han evidenciado cuáles son esas otras opciones.

“Espero que ambos puedan entender que hay una tercera vía”, apuntó la vicepresidenta. “Hay una buena tercera vía, una buena tercera vía que no es un invento, que no es una creación y que no es tampoco una improvisación. Entonces ¿por qué no ponerse de acuerdo y que la razón prime?”, agregó. No fue posible insistirle en las preguntas.

Con relación a las acusaciones que hizo el periodista Jaime Baily, Cedeño indicó que corresponde a Leonel Fernández explicar o referirse a ese tema, pero que “si hay una persona honesta, seria y ética es Leonel. Hay formas de contrarrestar el espacio que ha venido ganando que no sea con campañas sucias”.