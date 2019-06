La Falacia se entrega a la Policía; mujer es enviada a prisión

Se entregó ayer a las autoridades policiales Luis Alexander Lamber, alias La Falacia, acusado de participar junto a Luisa Marina Elías García y del occiso Osmil Eduardo García, alis Tiki Tiki, en un tiroteo donde hirieron de ocho balazos al seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina.



Luisa Marina Elías García, de 28 años, le habían beneficiado con una libertad condicional por un homicidio que cometió años atrás, también fue favorecida durante su reclusión con dos permisos para pasar el fin de año en su casa.

Ayer le fue impuesto un año de prisión preventiva por asaltar y herir al mayor de la Policía Nacional, Domingo García Sigilio, quien trabajaba como seguridad de los padres de la Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina.

En esta ocasión, la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dispuso que Elías García cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres en San Cristóbal.

A finales del pasado 2017, Elías García fue una de las que se benefició de los permisos que otorgó la jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, la cual generó roces entre magistrados y el Ministerio Público.

En el informe donde detallaban los nombres de los más de 40 reclusos a los que se les otorgó las autorizaciones para que se ausentaran de los recintos carcelarios desde el 30 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018, figura el de Elías García, con dos permisos.

Hace ocho meses le dieron libertad condicional luego de cumplir cinco, de 10 años por homicidio.

Cometió más asaltos consecutivos

Durante su tiempo de libertad condicional Elías García cometió alrededor de ocho asaltos.

De acuerdo con la solicitud de la medida de coerción presentada por el Ministerio Público la mujer realizó los atracos junto a Tiki Tiki (abatido por la Policía Nacional), La Falacia, quien se entregó ayer y otro identificado como Rafi.

Alegadamente los ocho asaltos fueron cometidos durante el pasado mes de mayo, y algunos fueron realizados el mismo día con pocas horas de diferencias.

El día que asaltaron al seguridad de los padres de la Primera Dama, también cometió otro con solo 10 mimitos después.

Los lugares escogidos fueron todos en el municipio Santo Domingo Este, en los sectores Alma Rosa, Alma Rosa II y el Ensanche Isabelita.

El día 2 de mayo, fue donde más asaltos cometió, en total fueron tres. El 7, 20 y 27 realizó uno en cada día, donde asaltó a varias personas, despojándolas de dinero en efectivo, celulares y joyas.

Ayer, la Dirección General de la Policía Nacional sustituyó al director policial en Santo Domingo Este, César Augusto Sena Rojas y en su lugar será posesionado Franklin Grullón.

La destitución de Sena Rojas se produce luego del asalto al oficial García.

A Sena Rojas lo trasladaron a la dotación de Puerto Plata.

Piden profundizar investigación

Familiares del mayor de la Policía Nacional Domingo García Sigilio, uno de los guardaespaldas de los padres de la primera dama Cándida Montilla de Medina que fue herido de varios disparos durante un asalto ocurrido el pasado viernes, exigieron la pena máxima contra los acusados de herir a su pariente que se encuentra en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud.

Los parientes de García Sigilio también dicen que es sospechosa la actitud de dos compañeros de armas del herido, los que no hicieron nada para defenderle en el momento de la balacera y lo abandonaron en la escena. La familia de la víctima informó que su pariente recibió ocho disparos en la parte abdominal, piernas y manos. Sus intestinos resultaron gravemente afectados, por lo que se le realizó una cirugía el pasado jueves que duró una cinco horas.

El mayor García Sigilio, quien está asignado a la seguridad de los padres de la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina fue herido durante un asalto perpetrado por Marina, Falacia y Tiki Tiki, donde le arrebataron su arma de reglamento.

El oficial recibió ocho disparos por parte de los arriba señalados, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, tras estos interceptarlo próximo a la casa de los padres de Montilla de Medina, ubicada en Alma Rosa II, municipio Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió cerca a las 6 de la tarde del jueves, y quedó grabado en un video.

Se entrega La Falacia por el asalto al oficial

Ayer, Luis Alexander Lamber, alias La Falacia, uno de los compañeros de Luisa Marina Elías García, se entregó a las autoridades en la casa del activista de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, en el ensanche Ozama, Santo Domingo Este. El joven, quien es padre de tres hijos, pidió que no le hagan daño. “Yo no quiero que me maten en la calle, me iban a matar, como quiera me van matar, yo sé que me van matar, cayendo preso, como quiera”, indicó. El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, había lanzado una advertencia para que Lamber, quien permanecía prófugo, se entregara. “Ya yo le dije a La Falacia que se entregue, nosotros sabemos que él anda fuertemente armado, nosotros estamos detrás de Falacia, así que tranquilos. Nosotros vamos a dar con Falacia”, advirtió el oficial. La madre de La Falacia, Natividad Lambert, dijo que la Policía lo que está buscando es que otros delincuentes del barrio de Guachupita maten a su vástago haciéndoles creer que éste los está delatando. La señora Lamber hizo la denuncia porque luego de la entrega de su hijo, fue trasladado al destacamento policial del Ensanche Felicidad, del sector Los Mina, donde posteriormente fue llevado a Guachupita donde residía, retornándolo una hora después. Según ella, lo pasearon por el barrio “para que en la cárcel se lo coman con yuca”.