 “Divas in the World”: homenaje con arte, una campaña en contra de los feminicidios

“Quise resaltar el trabajo y la vida ejemplar de estas mujeres, el progreso y, a la vez, levantar una campaña en contra de los feminicidios, que valoremos y respetemos la vida de la mujer por ser fajadora y una prenda valiosa”, reflexionó la artista plástica de Santiago, Nilcia De Luna

Santiago de los Caballeros.– Fuerza, denuedo y belleza son algunos de los atributos que plasmó sobre lienzo la artista plástica y muralista santiaguense, Nilcia De Luna; para homenajear a ocho mujeres dominicanas e internacionales, inspirada en el arte pop y técnicas como el realismo, buscando resaltar en “Divas in the World”, el respeto y la admiración a sus trayectorias en la sociedad, como profesionales y humanas.

De Luna, enumeró que la exposición de homenajeadas del Jet Set internacional contiene a Katherine Hepburn y Marilyn Monroe, actrices y modelos estadounidenses; de la política dominicana resalta la vicepresidenta de la república, Margarita Cedeño; y del espectro de la comunicación y medios masivos Milagros Germán, la Diva; Luz García, Nahiony Reyes y Brenda Sánchez, comunicadoras.

Enfatizó la ardua y destacada labor como gestora y promotora cultural por Santiago de Yanilsa Cruz, animando que la coleccion e idea principal será extendida con más dominicanas desde Santo Domingo y otros puntos geográficos, siempre con la intención de enarbolar la dedicación, el emprendismo, las virtudes, la bonhomía, ética y moral de las protagonistas de sus obras de arte.

“Quise resaltar el trabajo y la vida ejemplar de estas mujeres, el progreso y, a la vez, levantar una campaña en contra de los feminicidios, que valoremos y respetemos la vida de la mujer por ser fajadora y una prenda valiosa”, expresó la pintora con vehemencia al periódico elCaribe, en una visita guiada y cultural por la directora de Promoción Turística Nacional del Ministerio de Turismo (MITUR), Milka Hernández.

“Involucramos el arte pop como una técnica más moderna y contemporánea y del movimiento artístico del realismo que tanto conocemos en el arte dominicano, también quise jugar un poco con los colores cálidos como el rojo y el amarillo por identificarnos como país tropical”, amplió la artista de Santiago, quien a sus 12 años se inició en la pintura.

Alentó que ampliará “Divas in the World” incluyendo igualmente a dominicanas exitosas y de gran impacto como a las periodistas Alicia Ortega y Nuria Piera, a la humorista y actriz, Cheddy García; y aquellas que construyeron un legado cultural, educativo, económico, de familia, histórico o empresarial, “en esencia son un referente entre las mujeres que han marcado con su trabajo la historia del país”.

A pesar de dubitar respecto a la fecha en que develizaron las obras de arte, recordó que la exposición se mantendrá hasta el 15 del mes en curso, y sostuvo que los santiaguenses y aledaños se sienten atraídos por la novedosa propuesta que elaboró con el mismo impetú e ilusión de su ñiñez, “desde niña me atraen las artes plásticas y el dibujo y mi formación académica fue en la galería de arte Matices, UTESA, donde estudié Publicidad e INFOTEP.

En gran parte, su amor y pasión por la pintura es un ideal de su infancia, época donde las acuarelas, masillas, trazados, lápices y diseños acaparaban todo su tiempo y emoción, y asimismo, hoy desborda sus genialidades en los espacios públicos de su natal Santiago, dibujando figuras dominicanas prominentes del arte en vistosos y auténticos murales exaltando a humoristas, músicos, merengueros, deportistas, del cine, “son dominicanos han puesto en alto nuestro país y han dado forma a la cultura”.

“A través de los años he aprendido más y perfeccionado mi arte”, aclarando que no solo cultiva el Arte Pop, tampoco posee un solo estilo artístico definido porque todos son maravillosos, como si de un alma libre del dibujo y la pintura se tratara, “me encanta explorar, no me limito, me gusta implementar y mostrar cosas nuevas al público”.

Fue cuestionada por elCaribe sobre iniciativas pictóricas en murales o exposiciones representando hechos históricos como la Era de Trujillo, los Doce Años de Balaguer, los Padres de la Patria y la Trinitaria, respondiendo que, “sería buenísimo llevarlos a obras de arte de colección y contar nuestra historia dominicana. Ya realizamos un mural en honor a los Héroes Restauradores”, amplió la joven artista, de 34 años de edad.

De su autoría son 30 murales que ha ejecutado con ayuda colegas, actualmente, continúa avanzando su arte para honrar a estrellas del cine como Zoe Zaldaña y otros dominicanos que trascienden en la meca hollywoodense, enfilando sus cañones para presentar a “Divas in the World” ampliada en la ciudad de Santo Domingo, con la participación de dominicanas sobresalientes en otras áreas de la humanidad.

Justamente, en el pasillo central del Café Bar Victoria´s, finalizó haciendo un llamado de empoderamiento a la mujer dominicana, “como humanos siempre tenemos metas y sueños por alcanzar, y mi consejo es que persevere y siga adelante porque en el camino vendrán luchas, nada es fácil; pero es lo divertido, son las que nos hacen fuertes”, emocionada por su primera exposición de arte donde sus piezas pueden ser adquiridas desde los 30 mil pesos en adelante, dirigida a resaltar la encomiable rol femenino en distintos ámbitos del saber y quehacer social.