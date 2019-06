Canal de Panamá reafirma papel como facilitador del comercio mundial

Ciudad de Panamá. El liderazgo del Canal y los representantes de la industria en Singapur, Japón, China, Corea del Sur y Taiwán renovaron su compromiso de impulsar el comercio regional y mundial

Una delegación del Canal de Panamá encabezada por el administrador Jorge L. Quijano regresó recientemente de Asia luego de las reuniones con clientes y organizaciones de comercio, energía, energía e infraestructura marítima para analizar las operaciones de la vía fluvial y otras mejoras en el servicio, así como obtener información valiosa de los líderes de la industria. .

“Nuestra gira en Asia demostró ser extremadamente valiosa para proporcionar a los líderes del Canal de Panamá un conocimiento crítico sobre las próximas necesidades de la región. Mientras continuamos invirtiendo en un servicio de calidad al cliente, nuestro objetivo es colaborar estrechamente para llegar a las mejores soluciones junto con nuestros socios de la industria”, dijo Quijano. “Esperamos continuar apoyando el creciente papel de la región en el comercio mundial y el gran valor que la ruta del Canal de Panamá representa para nuestros clientes”, agregó.

Singapur: Promoviendo el desempeño de Panamá y el Canal en Sea Asia 2019

El viaje comenzó en abril en la exposición y conferencia marítima Sea Asia 2019 en Singapur, donde Quijano habló en un panel con ejecutivos y profesionales marítimos sobre los flujos comerciales mundiales. El equipo también promovió las ofertas de comercio marítimo de Panamá junto con el Ministerio de Comercio e Industria del país y la Autoridad Marítima de Panamá como parte de la exhibición del Pabellón de Panamá.

Mientras estaban en Singapur, el equipo se reunió con BW GAS A / S, Helios LPG, Ocean Network Express Pte. Ltd. y PSA para discutir el desempeño del Canal de Panamá, en particular de Neopanamax Locks, así como las modificaciones implementadas en el sistema de reservas para adaptarlo a las necesidades de los diferentes segmentos de mercado, mejoras adicionales de capacidad realizadas en la infraestructura del Canal después de la expansión y Posibles desarrollos de nuevos negocios que puedan complementar el servicio de tránsito.

Luego, en Tokio, la delegación del Canal de Panamá continuó las conversaciones sobre las mejoras en el sistema de reservas, los posibles cambios en la estructura de los peajes, la capacidad del Canal y los posibles nuevos desarrollos de negocios para complementar el negocio principal de tránsito con compañías navieras clave, como Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ( K Line), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Asociación de Armadores Japoneses (JSA), e importadores que utilizan el canal, como Astomos Energy Corporation, Itochu, Sumitomo Corporation, JERA, Tokyo LNG Tanker Co. Ltd., JBIC y Osaka Gas.

El equipo realizó visitas adicionales al Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, así como al Ministerio de Economía, Comercio e Industria y la Agencia de Recursos Naturales y Energía, para discutir la continuación de una relación fructífera entre el Canal de Panamá. y navieras japonesas, así como agencias gubernamentales.

China: Reafirmando el papel del Canal en las importaciones de energía

La delegación del Canal de Panamá también viajó a Beijing y Shanghai, donde conversó con la Administración Nacional de Energía de China, la Corporación de Petróleo Marino Natural de China, PetroChina, SINOPEC y China COSCO Shipping Corp Limited sobre la capacidad del Canal para manejar la creciente demanda de importaciones de energía y Tendencias futuras en la construcción de embarcaciones.

El equipo del Canal de Panamá se reunió luego en Corea del Sur, donde se reunieron con Hyundai Merchant Marine, PanOcean, así como con empresas del sector energético, como E1 Corporation, SK Shipping, Hyundai LNG Shipping, Korea Line y KOGAS. Durante estas reuniones, Quijano hizo presentaciones sobre el desempeño del Canal y las inversiones realizadas desde la apertura de las esclusas Neopamanax para agregar capacidad y flexibilidad de programación para todos los segmentos del mercado, incluida la demanda adicional para el segmento de GNL.

En Taiwán, el equipo del Canal de Panamá se reunió con los clientes de Evergreen y Yang Ming para hablar sobre las tendencias actuales del segmento de líneas, incluidos los despliegues de embarcaciones más grandes, así como la transmisión de información sobre las próximas mejoras del sistema de reservas de tránsito.

Quijano y su equipo completaron su visita al cliente en Asia con una parada en la Reunión de clientes a largo plazo de Cheniere Energy, Inc. en Houston, Texas, donde hizo una presentación sobre cómo el Canal de Panamá se ha adaptado a las necesidades de la industria de GNL aumenta el tráfico y está preparado para adaptarse a futuras proyecciones de la demanda invirtiendo en una mayor ampliación de los canales, áreas adicionales de amarre y anclaje y el aumento de la flota de remolcadores del Canal. Quijano pudo abordar directamente las preguntas del lado de la producción, así como los compradores, comerciantes y transportistas de este importante sector energético.