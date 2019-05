Presidente Medina saldrá mañana hacia El Salvador

El presidente Danilo Medina saldrá a primeras horas de este sábado desde la Base Aérea de San Isidro con destino a El Salvador, para asistir a la toma de posesión del gobernante electo de esa nación, Nayib Bukele.

La ceremonia tendrá lugar a las 8:00 de la mañana (hora salvadoreña), 10:00 de la mañana (hora dominicana), en la Plaza Cívica “Capital General Gerardo Barrios”, Centro Histórico de San Salvador.

Delegación oficial dominicana

La delegación oficial dominicana que encabezará el presidente Danilo Medina es integrada por:

•Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores.

•José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia.

•Donald Guerrero, ministro de Hacienda.

•José Miguel González, director ejecutivo de la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE).

•Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del Gobierno y director general de Comunicación.

•Carlos Pared Pérez, asistente especial del presidente de la República.

•Robert de la Cruz, asistente especial del presidente de la República.

•Mayor general Adán Cáceres, jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Danilo y Bukele en Palacio

Se recuerda que, en abril pasado, el jefe de Estado dominicano recibió en el Palacio Nacional al presidente de electo de El Salvador junto a su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele.

Intercambio comercial entre RD y El Salvador

A enero de 2019, el intercambio comercial de la República Dominicana con El Salvador alcanza un monto total de US$ 7, 616,491.12, de los que US$ 721,239.78 corresponden a exportaciones dominicanas y US$ 6, 895,251.34 a importaciones realizadas desde este socio centroamericano, lo que se refleja en un saldo de balanza comercial negativo para nuestro país de US$ 6, 174,011.56.

Principales productos exportados hacia El Salvador

Las exportaciones de República Dominicana hacia El Salvador están basadas principalmente en productos del sector zonas francas como también de productos procedentes del sector nacional, pero en menor proporción.

Se destacan las exportaciones de resinas alcídicas, carne de res, desperdicios de papel, bombillas fluorescentes, hilaza, colorantes, entre otros productos.

En lo que respecta a las importaciones de la República Dominicana procedentes de El Salvador, los principales productos son: bebidas no alcoholicas, medicamentos por productos mezclados, papel higienico, entre otros productos.

Sobre Nayib Bukele

Nayib Armando Bukele Ortez nació el 24 de julio de 1981, en San Salvador. Es hijo de Olga Ortez de Bukele y de Armando Bukele Kattán.

El 3 de febrero pasado, ganó las elecciones presidenciales de El Salvador al obtener 1, 434, 856 votos (53.10 %), convirtiéndose en el presidente más joven de la historia del país centroamericano y de toda América Latina.