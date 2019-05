Califica como acto vandálico  acción de Rojas Gómez contra comando de Ramfis Trujillo

Elsa Camacho, presidenta provincial de la Mujer en la provincia Hermanas Mirabal, del Proyecto Presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo, calificó como atropello y acto de vandalismo la acción encabezada por Bautista Rojas Gómez y Mercedes Ortiz, alcaldesa de Salcedo; quienes la mañana de hoy se presentaron con aerosol y pintura negra en el comando de campaña de Jorge Eliú Mirabal, candidato independiente por la Alcaldía de este mismo municipio, de la mano del aspirante presidencial.

A través de un video que circula en las redes sociales se observa a la alcaldesa de Salcedo y al exministro de Medio Ambiente y miembro del Comité Político del PLD realizar grafitis que dicen: “No grato”, “Fuera” así como tachando el nombre del candidato presidencial con cruces y con una “x” su eslogan de campaña: Mano Dura.

En este sentido, Camacho, quien es también oriunda de Salcedo, indicó que: “esto es un claro acto de vandalismo, que evidencia una vez la dictadura en la que estamos. Aunque ellos dicen que no es un asunto político, ciertamente lo es porque si se observa, los únicos que estaban allí eran ellos dos y miembros de su seguridad personal. Es decir, no es el resultado de la voluntad del pueblo de Salcedo, quien dio su apoyo masivo a Ramfis cuando visitó la provincia”.

“Tanto la alcaldesa como Bauta representan los intereses tiránicos del PLD, que pretende perpetuarse en el poder a cómo de lugar. Si se recuerda, Ortiz llegó a la alcaldía fruto de la alianza del PRD-PLD, para representar los intereses del Gobierno en el municipio. ¿Y qué decir de Bauta Rojas, quien es miembro activo del Comité Político del PLD y fue ministro de Medio Ambiente hasta que decidió apoyar abiertamente la candidatura presidencial de Leonel Fernández?, subrayó la presidenta provincial de la Mujer por la provincia Hermanas Mirabal.

Asimismo, agregó que lo sucedido no son actos propios de las democracias sino de las dictaduras. “Ellos dicen que no quieren el trujillismo, sin embargo, incurren en actos de represión, de abuso de poder, extralimitación de funciones, que no es característico de las democracias sino de los regímenes dictatoriales”, sostuvo Elsa.