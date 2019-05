Venezuela y dificultades para su liberación

I.- Dificultades de nuestros pueblos para liberarse



1.- Los procesos políticos democráticos iniciados en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que han demostrado es que los hombres y mujeres que aspiran en América Latina y el Caribe a transformaciones sociales verdaderas, deben estar preparados para, al lado de las masas populares, enfrentar los peores métodos de lucha, pasando de los más rudos y criminales hasta los más ultrajantes en el orden material y espiritual. Los enemigos de nuestros pueblos no tienen límites en la ejecución de los actos más deleznables para mantener el estatus quo.

2.- Los sentimientos de aversión hacia alguien porque sostiene ideas políticas diferentes a las que usted abraza, es demostración de ser portador de una ideología despojada de todo humanismo.

Tener odio no cuadra en aquel que dice estar en la brega política en procura de cambios en provecho de la sociedad humana. Las maniobras sin principio para lograr un objetivo, no es más que la politiquería que ejecutan aquellos que no confían en sus propias fuerzas, ni mucho menos en la lucha de masas.

3.- El hecho de quemar vivo a un ser humano porque pertenece a un partido político contrario al suyo, tal como le ocurrió en Venezuela a un joven por ser militante del chavismo, hace posible recordar el asalto contra la población judía, seguida de saqueos, torturas y asesinatos en la Rusia Zarista, que llevaron a cabo los pogromos.

4.- Tratar de liquidar al adversario recurriendo al terrorismo, no es más que querer derrotar a los oponentes aplicando métodos propios de bandas al servicio de minorías nacionales y extranjeras. El atentado llevado a cabo el 4 de agosto de 2018, contra Nicolás Maduro y otros integrantes de su gobierno, civiles y miembros de la Fuerzas Armadas Bolivarianas, evidencia que la ultraderecha venezolana y el imperio no confían en quitarle el poder al chavismo por medios democráticos, sino recurriendo a la destrucción física de sus oponentes.

5.- La historia de las sociedades de clases antagónicas es la historia de la lucha de clases, de la brega entre opresores y oprimidos. Pero aun en la forma superior de la contienda, que es la revolución social, el forcejeo se ha de llevar recurriendo a la política abierta y franca, no a la encubierta, en la cual ninguna participación tiene el pueblo. El fallido golpe de estado del pasado 30 de abril en Venezuela, se hizo a espaldas de las masas porque sus ejecutores no creen en el accionar político limpio, sino en los operativos conspirativos, de aposentos; en las confabulaciones, el aventurerismo y en los que hacen la función de quinta columna dentro de los cuerpos armados.

II.- Los enemigos del proceso venezolano



6.-Para que se tenga una idea de la oposición ciega al chavismo, me permito transcribir dos párrafos de un escrito publicado en el periódico El Universal de Caracas, el día domingo 26 de mayo de 2019, de la autoría de Félix Cordero Peraza, opositor a la Revolución Bolivariana.

7.- El primero de los párrafos dice: “…Confundir al adversario… En términos criollos entrampar al enemigo. Obstaculizar el entendimiento. Entorpecer la comprensión cabal. Son juegos de la lucha por el poder… Tácticas de incoherencia e incongruencia. Antes de pelear se debe dividir al adversario, enmarañarlo con noticias falsas e informaciones que lo debiliten. Unas buscan extenuarlo, otras resquebrajarlo. Estrategias de

información y contrainformación…”

8.- Las citadas palabras son, en esencia, lo que lleva a la práctica la ultraderecha venezolana: “entrampar al enemigo; entorpecer la comprensión cabal; antes de pelear se debe dividir al adversario; enmarañarlo con noticias falsas e informaciones que lo debiliten. Unas buscan extenuarlo, otras resquebrajarlo. Estrategias de información y contrainformación”. Estas son ideas diabólicas, propias de cerebros letrinos; forma de pensar satánica.

9.- El otro párrafo destaca: “…el gobierno de Maduro perdió la gobernabilidad. No tiene capacidad de respuesta a las demandas y necesidades primarias de la población. El déficit de servicios públicos (electricidad, gas, agua potable, gasolina, teléfono, transporte y salud pública) ronda el 60%, a ojos de buen cubero. Los alimentos y medicinas poseen costos superiores al 1.000% de los ingresos. El cambio de este nefasto gobierno sólo se logrará con la intervención multitudinaria de la gente en la calle y la actoría protagónica de las FFAA”. Lo que no dice el articulista es la razón por la cual existen en Venezuela dificultades en los servicios públicos.

10.- El modo de pensar de la persona que escribió el artículo del cual hemos extraído los párrafos citados, cuadra perfectamente con los que a diario reclaman en Venezuela la invasión militar norteamericana a su propio país.

III.- La manipulación sobre la crisis en Venezuela



11.- La ultraderecha venezolana está consciente de que la crisis que hoy afecta a Venezuela es la obra del imperio que mantiene asfixiada a su economía, impidiéndole mediante el bloqueo económico, financiero, petrolero, marítimo, comercial, aéreo y diplomático, la adquisición de medicinas, alimentos e insumos para la producción. Es toda una línea política e ideológica de distorsión dirigida a confundir mediante el argumento de que las dificultades que afectan a Venezuela son culpa del chavismo, y no de las medidas impuestas por el imperio para llevar al pueblo a la desesperación.

12.- Es querer engañar por los medios de comunicación, poner a circular la especie de que el chavismo es el que hace posible la crisis en Venezuela, pero callar el atentado a Maduro del 4 de agosto de 2018; la fabricación de Guaidó como presidente el 23 de enero de 2019; la intervención militar frustrada con la falsa ayuda humanitaria; los actos de sabotajes contra el sistema eléctrico iniciados el 8 de marzo de 2019; la tentativa de golpe de Estado del 30 de abril de 2019; el bloqueo a Venezuela de tener acceso a la banca comercial internacional, incluyendo a los bancos corresponsales, y el impedimento a barcos extranjeros para que lleguen a Venezuela con complementos de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

13.- Los loros amaestrados proceden con el mismo cantaletear. La muletilla de la crisis venezolana, supuestamente generada por el chavismo, la tienen a flor de labios todos los paniaguados del imperio. Mario Vargas Llosa, presente en el Foro Interamericano “Desafíos de la libertad en el Siglo XXI”, efectuado en Guadalajara México, declaró “Los venezolanos se mueren de hambre, no hay comida, no hay medicina, no hay electricidad, no hay divisas, y por lo menos tres millones y medio, algunos dicen que hasta cuatro, han tenido que huir de su país a pie en busca de la supervivencia en países vecinos”.

14.- No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que existen intelectuales que se mantienen como caja de resonancia, a la espera de que el imperio les dé la señal para hacer retumbar consignas hasta que llegan a convertirse en resobadas. El señor Vargas Llosa es de los que tienen la cualidad de soniquetes.

15.- Movilizar a la opinión pública internacional, buscando sensibilizarla diciéndole que en Venezuela mueren niños por falta de trasplante, sin explicarle que el motivo por el cual el pueblo venezolano tiene problemas en su sistema de salud pública es porque recursos económicos venezolanos han sido confiscados por el gobierno de los Estados Unidos y otros aliados suyos, como es el caso de US1.2 mil millones de dólares de los cuales se apoderó el banco de Inglaterra, y una empresa de Colombia que le robó a los venezolanos 260 millones de dólares.

16.- Es manipulación hacer referencia a las dificultades en Venezuela de medicinas y alimentos, sin completar la información explicando que la razón de la crisis social y económica venezolana hay que buscarlas, entre otras razones, en el hecho de que la administración norteamericana congeló y dispuso de la empresa CITGO, le aportaba al pueblo venezolano US$ 5.2 mil millones de dólares, además de retenerle otros US$ 9 mil millones de dólares. Estados Unidos presiona a deudores de Venezuela para que no efectúen pagos como ocurrió con Jamaica que fue bloqueada para que no ejecutara el pago a Venezuela de 115 millones de dólares por concepto del programa de Petrocaribe.

IV.- El bloqueo y la crisis en Venezuela



17.- Hay que estar falto o escaso de entendimiento; hacerse el bobo; comportarse como un estúpido; actuar con idiotez, o ser un simulador para con engañoso razonar hacer creer que no se sabe lo que está ocurriendo en Venezuela desde que Hugo Chávez puso en ejecución un proceso para liberar a su país del yugo colonial y la dominación de la minoría nativa.

18.- Es muy propio de los hipócritas politiqueros, para esconder su apego a ideas o instituciones políticas sociales en desuso, hacer de comediantes, aparentando ser defensores de los derechos humanos y las libertades públicas, y así ocultar maliciosamente la verdad de su formación ideológica opuesta a todo lo que significa lucha por la liberación nacional y contra toda forma de opresión material o espiritual.

19.- Hay que ser sumamente torpe en comprender, para no decir un buen zoquete, aquel que cree que la crisis que afecta a Venezuela es porque el chavismo pasó de la noche a la mañana de avispado a tarado. Cualquier despejado de mente sabe que solo bajo un proceso democrático, dirigido por mujeres y hombres lucidos y sensibles, puede desde el gobierno construir para su pueblo casi tres millones de viviendas para personas pobres.

20.- El movimiento democrático que se desarrolla en Venezuela ha permitido conocer a las personas partidarias de que se mantenga la situación y los valores establecidos y tradicionales; a los revolucionarios arrepentidos y trasnochados; a los renegados de las ideas progresistas; los que son aliados del imperio y de la ultraderecha en cualquier lugar del mundo; a los farsantes de la política de negocios; a fingidores demócratas, y a toda esa cáfila que, vinculada con el bloque de la mentira llamado prensa libre, está encargada de sembrar cizaña y torcer la verdad de los hechos.

21.- Hay que estar dominado por el fanatismo imperialista, para no decir: “que se ha producido en Venezuela un aumento del 31 por ciento en la mortalidad general entre 2017, 2018, lo que implica un aumento de 40 mil muertes, y que esta situación tiene relación con el bloqueo. Dar a conocer algo sin explicar su fundamento u origen es darle riendas sueltas a las especulaciones y así fomentar la confusión.