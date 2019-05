Los riesgos de emprender tecnológicamente en un “país de papel” 

En República Dominicana se vive una dicotomía donde chocan la digitalización de los procesos con la cultura análoga que aún persiste.

Santo Domingo.- Al momento de emprender o innovar en el sector tecnológico en la República Dominicana, existe una gran vulnerabilidad que no se está tomando en cuenta. En términos del empresario tecnológico Arturo López Valerio, una de sus aristas es la falta de aceleración tecnológica en el entorno empresarial, motivada principalmente por la espera de los grandes capitales a validar estos avances.

Conversando con Homero Figueroa y Carlotti Peralta en el segmento “Martes Tecnológico” del Matutino de La 91 (91.3 FM), López Valerio planteó que es necesario un cambio de mentalidad para lograr una verdadera transformación tecnológica, de modo que lo digital logre tener tanta validez como lo análogo para, por ejemplo, los fines legales.

Un caso puntual de esto está vinculado a tecnologías como el blockchain, mejor conocida por su uso en las monedas virtuales como bitcoin. ¿Por qué la misma no se está aplicando en el país? “Porque el empresario y el que tiene capital esta esperando a ver que esté validado”, sostiene López Valerio.

A decir de López Valerio, la República Dominicana es un país rezagado en materia de investigación y desarrollo, no así en cuanto a consumo digital, lo cual puede ser notado en el hecho de que se compran las últimas herramientas, “pero no establecemos ‘lo último’ en operatividad tecnológica dentro de las empresas”.

Esta falta de aceleración tecnológica puede verse en que muchas organizaciones dan pasos para “coger impulso”, pero no avanzan esperando que otra lo haga. “Por eso insistimos que el ecosistema digital no nos pertenece porque no lo hemos desarrollado ni internalizado. No hay una mentalidad. Queremos hacer leyes, cambios tributarios, pero no cambiamos la mente.”

Y así como toda realidad tiene dos caras, el empresario señala que una de ellas ha sido “muy maltratada”. Agrega que se ha hecho creer el discurso de que República Dominicana es un país totalmente digital. “El estado habla de una Republica Digital, un estado electrónico, pero nosotros somos en realidad un país de papel”.

¿Cuál es el significado de este concepto? Que aunque una persona haga todos sus procesos online, tenga que terminar en un papel.

“Tenemos tantas herramientas para el ejercicio comercial y si yo envío una cotización y estamos haciendo un negocio, legalmente, aunque hayamos estado cotizando y comunicándonos vía electrónica, si cometí el error de no enviarte un papel y no me lo firmaste y sellaste, ante la ley actual eso nunca ocurrió. Entonces, ¿para qué enviamos el mail?”, dice.

Esto, para la innovación tecnológica es una barrera, considerando además que toda la legislación actual está basada en papel.

Otra consideración externada durante el “Martes Tecnológico” va en el sentido de que si bien existe una parte de la sociedad, que es minoría, montada en la ola digital por el hecho de ser consumidores, “a veces creemos que la burbuja donde vivimos es el país y nos terminamos encontrando con la sorpresa de que el estado quiere acelerarnos a nosotros pero al final uno cae en la trampa de no tener evidencias físicas a la hora de hacer un reclamo”.

En consecuencia, hay que imprimir todo, documentarlo y de “cada interacción debe existir una copia y confirmación de la otra parte de que la recibió, porque si no, sus palabras serán completamente digitales y se las va a llevar el viento o el internet”.

Esta dicotomía, a juicio de López Valerio es problemática: “le exigimos al empresariado un nivel de modernidad cuando la plataforma es totalmente análoga, de papel”, lo cual equivale a querer correr sin zapatos o aún peor, “correr con los zapatos amarrados uno con el otro”. Por eso dice, la tendencia es que se espere siempre a que sea el otro quien se tropiece primero, “porque el avance tecnológico alguien tiene que probarlo”.

López Valerio señala que la comunidad de emprendedores, al lidiar en esa “zona de peligro”, barreras donde se choca con distintas realidades “y con todo el mundo” descubre que se está sola y vulnerable. “Entonces empezamos a dejar de innovar, no nos arriesgamos. Y ahí esta en peligro la competitividad nacional a nivel general”.

En tal sentido y como reacción, existen los que el empresario tecnológico llama “viajeros en el tiempo”, aquellas personas que han desarrollado la habilidad de “vivir y convivir” en distintas épocas y conocen los huecos en el sistema para su favor. Esto, sin embargo, afecta a quienes están buscando generar cambios en el sistema. “Pero esto no se hace con leyes, sino con mentalidad”.

Por eso insiste en que hay que la mentalidad necesaria es que “tenemos que desprendernos de la ‘república de papel’, pero lamentablemente tenemos que defendernos con ella misma” en la actualidad.

Se cita el ejemplo de que los diarios digitales no venden la suficiente publicidad para sostener la estructura que requiere la industria para generar más información. Sin embargo, el papel sí lo produce, pero va en descenso.

Tal situación llevará indudablemente a un “callejón sin salida” en el cual se pierde lo que sostiene al sector porque la demanda del público está en una plataforma que aún no compensa. “Esto implica caer en el riesgo de perder una prensa libre”.

Sobre Arturo López

Arturo López Valerio es pionero en Cloud Computing, eCommerce, Marketing Digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011 opera en TABUGA, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial; llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos.

En 2010, fue designado como Experto Nacional para la República Dominicana por la WSA (World Summit Award) —la iniciativa de la ONU y su Alianza Global para las TIC y el desarrollo (GAID), que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural.