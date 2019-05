Jóvenes marchan desde Santiago en rechazo a posible modificación constitucional

View this post on Instagram

Jóvenes universitarios de distintas provincias salieron en marcha desde Santiago con destino al Palacio Nacional en rechazo a una posible modificación de la Constitución de la República. Bajo la consigna "La Constitución, no se vende" iniciaron la marcha desde el Monumento a los Héroes de la Restauración rumbo a Santo Domingo y tienen previsto llegar el próximo miércoles, donde se manifestarán y harán entrega de un documento con su postura.