Trump desplegará 1,500 militares en Medio Oriente

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el próximo despliegue de unos 1,500 militares más en Oriente Medio, una medida con la que EE.UU. busca “proteger” al resto de sus tropas en la región y que promete agravar las tensiones con Irán.



Un día después de asegurar que probablemente no sería necesario enviar refuerzos a Oriente Medio debido a los roces con Irán, Trump anunció que había aprobado el envío de “aproximadamente 1,500” soldados más a la región, donde EE.UU. ya tiene desplegados más de 20,000 militares.

“Vamos a mandar a un número relativamente pequeño de tropas, sobre todo con fines de protección. Hay gente con mucho talento que va a ir ahora mismo a Oriente Medio, y veremos qué ocurre”, dijo Trump a los periodistas antes de despegar rumbo a Japón.

“Las cosas van a ir muy bien en Oriente Medio (…) No creo que Irán quiera luchar, y no creo que quieran luchar con nosotros, pero no pueden tener armas nucleares”, añadió el mandatario.

Trump aprobó el envío de nuevas tropas después de reunirse este jueves en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, quien avisó al Congreso de la medida.

En un comunicado, Shanahan justificó los refuerzos por la necesidad de “salvaguardar a las tropas estadounidenses dada la constante amenaza que presentan las fuerzas iraníes, incluidos los IRGC (Guardianes de la Revolución) y sus socios”.

El despliegue “consistirá en un batallón (del sistema de misiles) Patriot; más aeronaves de inteligencia y vigilancia; ingeniería para proporcionar mejoras de la protección de las tropas en toda la región; y un escuadrón de aeronaves de combate para aumentar el efecto disuasorio” de la maquinaria aérea de EE.UU., explicó.

“Esta es una medida defensiva prudente, que pretende reducir la posibilidad de futuras hostilidades”, defendió Shanahan.