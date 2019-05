Joven denuncia asalto en carro que abordó

Una hijastra del periodista Geomar García denunció este jueves que fue despojada de su celular, tarjetas bancarias y retenidas por unos 20 minutos por tres jóvenes que se desplazaban en un carro, el cual abordó como pasajera.



Al ser contactada por elCaribe, Elianny Gell informó que el hecho ocurrió ayer en el sector San Isidro cuando se dirigía a Invivienda, Santo Domingo Este, y se subió en el vehículo blanco, Sonata, N20. Explicó que en el carro iban dos hombres en el asiento delantero y el otro atrás.

Dijo que se montó atrás, que le pagó al chofer y que cuando llevaban menos 100 metros recorridos, los asaltantes le dijeron que se trataba de un atraco y que uno de ellos le tapó la cara.

“Me bajaron la cabeza, dieron la vuelta en u y le dieron derecho todo el tiempo”, narró Gell.

Sostuvo que los hombres iban todo el trayecto amenazándola. “Diciéndome que me iban a matar, que me iban a puyar, que le dijera cuánto dinero yo traía. Iban viendo las tarjetas. Me iban diciendo que le diera la clave, que me iban a llevar a un cajero, que me iban a matar sino le daba la clave correcta”, indicó.

Dijo que el chofer era la que más presionaba y decía que la puyaran, que la mataran. Señaló que no pudo identificar si tenían algún tipo de arma.

Explicó que después de unos 20 minutos recorridos, los delincuentes la dejaron en el puente Duarte, por el sector Guachupita.

Indicó que los delincuentes tienen menos 30 años de edad y el que la iba al lado de ella agarrándola tiene entre 18 y 22.

Elianny Gell indicó que en la parte de arriba el vehículo decía corredor central. Informó que ya comunicó el hecho a las autoridades policiales. Agregó que en la Dirección Central de Investigación-Dicrim- le dijeron que tienen varias denuncias en torno a ese vehículo.

La semana pasada dos jóvenes denunciaron que fueron “raptado” y golpeados por un grupo de personas que le robaron dinero y documentos. La banda luego fue apresada en Yamasá.