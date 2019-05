Peralta: “Camejo es un ejemplo para el partido y la sociedad”

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, respondió las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño en las que critica a Ramón Ventura Camejo por haber calificado como “un atraco” el pacto de unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del 2015.

“Respeto las opiniones de los compañeros Margarita Cedeño y Ramón Ventura Camejo, pero es bueno decir que @Venturacamejo es un compañero ejemplar cuya trayectoria, entrega y honestidad son un ejemplo tanto en el Partido, como servidor público y la sociedad”, escribió en su cuenta de twitter el también miembro del Comité Central del PLD.

La vicepresidenta respondió a Ventura Camejo: “Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al PLD es el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos. Desde que entré al PLD he tenido muy claro que servir al partido para servir al pueblo no es servirse del Partido para servirse del pueblo”.

Lo que provocó esa respuesta de la también miembro del Comité Político del PLD fue la afirmación del dirigente peledeísta de que “El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un “atraco”.