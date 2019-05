Enfermeras convocan a paro para mañana

Santo Domingo, R.D.-El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF) llamó a paro nacional en todos los hospitales del país para mañana martes, en demanda de la visibilidad de enfermería en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y del cumplimiento de los puntos restantes del acuerdo firmado el 16 de agosto del año 2016 entre varios gremios del sector salud y el Estado dominicano.

Según la presidenta del gremio, Antonia Rodríguez, sus demandas son: integrar en las estructuras centralizadas y descentralizadas del Servicio Nacional de Salud (SNS) (responsables de la provisión) y desconcentradas del Ministerio de Salud Pública (MSP) (responsables de la rectoría, regulación y conducción), la figura profesional de enfermería, que promueva y asegure la generación de capacidades locales para fortalecer el liderazgo y el ejercicio de la rectoría en el ámbito de los cuidados a nivel territorial.

Reclaman además la participación en la formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y normativas que fortalezcan y transforman al sistema de salud y servicios de enfermería.

Desarrollar y reforzar el marco regulador de la profesión de enfermería y el ejercicio interdisciplinario para promover el acceso y la calidad en los servicios de salud.

Advirtieron al gobierno que si no crea política de retención y distribución de los recursos humanos en enfermería formados en el país de forma equitativa, no habrá salud universal ni atención primaria, no habrá reducción de los indicadores de mortalidad materna e infantil, indicadores que en los últimos años, según afirman, estaban estacionados y ya empiezan a subir.

Además de la participación para el desarrollo de capacidades para el ejercicio de la rectoría en enfermería desde el ámbito de la salud pública.

También piden que se haga la dotación de RRHH de enfermería para determinar la cantidad de enfermeras faltantes, nombramiento del personal correspondiente por áreas de complejidad, crear los protocolos de atención de cuidados de enfermería y la actualización de las Normas Nacionales de Enfermería.

Dijeron también que si no se establecen estrategias tomando en cuenta el papel que juegan las enfermeras en el sistema sanitario, no habrá fortalecimiento del sistema de salud en el país.

Destacaron por otro lado que el papel que juegan los/las enfermeras en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, con una población cada vez más envejecida con la transición del perfil epidemiológico de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas no trasmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el país.

“Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial tanto en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y los cuidados. Representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo”.

Explicaron que la escasez de enfermeras en el país se debe a la falta de planificación estratégica y de las políticas en enfermería para retener este personal.

¨República Dominicana ocupa el tercer lugar entre los países con menor proporción de enfermeras por habitantes en la región (3.8 enfermeras por 10,000 habitantes), donde la meta es 12.5 enfermeras por 10 mil habitantes¨, afirmó la presidenta del gremio.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el CODOPENF durante una rueda de prensa.