El veto a Huawei abre un período incierto que aumenta el riesgo de ataques

Madrid, 20 may (EFE).– Aún es pronto para saber las consecuencias exactas que tendrá para los usuarios el veto de Google y de otras tecnológicas estadounidenses a Huawei, pero está claro que en este “tiempo de incertidumbre” los móviles del gigante chino pueden ser más vulnerables y estar más expuestos a posibles ataques.

“Hasta que Huawei no diga exactamente qué va a hacer, estamos ante una situación de demasiada indeterminación para saber qué puede pasar con los usuarios”, señaló hoy a Efe Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal, quien no obstante advierte: “seguro que alguien intenta pescar en río revuelto”.

Este experto se refirió así a la decisión de las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Google, de dejar de vender componentes y software a Huawei, en respuesta a la directiva dada la semana pasada por el presidente Donald Trump.

Los usuarios de los teléfonos inteligentes de Huawei pueden seguir actualizando hoy sus aplicaciones en “Google Play” -la tienda virtual para ello- y el sistema operativo, pero esto parece que será temporal, aunque no se sabe hasta cuándo, recalcó Nieva.

“No parece que vaya a ser algo indefinido”, agregó este experto, quien recuerda que el hecho de que Huawei pueda hacer actualizaciones de seguridad no quiere decir que vaya a tener acceso a la nueva versión del sistema Android cuando Google lo saque.

Pero no solo el problema va a estar aquí, sino en la actualización de las aplicaciones, desde WhatsApp hasta aplicaciones de uso bancario.

Y es que, explicó este experto, si desaparece de los terminales chinos la tienda virtual de Google desaparecen las actualizaciones y con ello aumentan los problemas de seguridad.

“Los ciberdelincuentes suelen aprovechar tanto las app como las vulnerabilidades del sistema operativo para atacar a los usuarios”, de ahí la necesidad de ir descargándose las nuevas versiones.

Si finalmente cierra Google Play, Huawei tendrá que crear su propia tienda virtual y habrá que esperar para saber si las aplicaciones, muchas también estadounidenses, estarán en esta.

“Sabemos que la compañía china tiene un plan b, pero aún no sabemos cuál, así que puede haber un problema de seguridad mientras se estabilice la situación y el ecosistema entorno a Huawei”, resumió este experto, quien no obstante recordó que en crear un sistema operativo nuevo, en el caso de que no lo tengan ya, se tarda.

¿Y mientras qué hacer? Nieva aconseja ser más precavidos que nunca y mientras se pueda actualizar las app y el sistema, hacerlo.

Pueden surgir, hasta que esté la tienda virtual definitiva, tiendas no oficiales, que en algunos casos pueden ser “maliciosas”, por eso hay que estar atentos y aplicar, más que nunca, el sentido común, concluyó este especialista de Check Point, empresa de ciberseguridad. EFE