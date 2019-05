Alcalde de Santiago inaugura Gruta de Santa Rita en La Chichigua Gurabo

Santiago.-El alcalde Abel Martínez, continúa desarrollando su agenda de entrega de importantes obras en diversas comunidades del Municipio de Santiago y hoy dejó en manos de la comunidad de La Chichigua, Gurabo, la construcción de la emblemática Gruta de Santa Rita, in memoriam a Don Moisés Zouain.

Es la tercera vez en este mes de mayo que el alcalde Abel Martínez, hace entrega de obras en la comunidad de Gurabo, recientemente entregó una funeraria en el Cementerio de la comunidad y también inauguró la construcción de muros de gaviones en la calle ocho del sector San José, cuyos moradores esperaron por más de 23 años, obras que también se realizaron con fondos del Presupuesto Participativo.

Al inaugurar la obra el alcalde Abel Martínez, manifestó que el día de hoy, sólo le queda agradecer a Dios por permitirle integrarse en la suma de voluntades para que este escenario de fe y espiritualidad pueda en el día de hoy inaugurarlo y que todo lo que hizo fue dejarse tocar por la voluntad del todopoderoso.

“Podemos poner este santuario a disposición no solo de los guraberos sino de los santiagueros, de los dominicanos que puedan venir a un escenario como este a fortalecer su fe, a fortalecernos como seres humanos y desde la Alcaldía, desde nuestro Ayuntamiento, seguiremos fortaleciendo y trabajando lo que tiene que ver con las obras comunitarias”, expresó el alcalde Abel Martínez.

Mientras Ramón Hipólito Mejía Gómez, empresario con raíces en la comunidad y que hizo importantes aportes para la terminación de la obra, manifestó; “quiero agradecerle al alcalde Abel Martínez, porque muchas veces a los políticos se les olvida que son servidores públicos y muchas veces hay proyectos que por no ser de su autoría los dejan y resulta ser que tú no lo dejaste, tomaste un presupuesto y lo aumentaste, tomaste un proyecto que no era tuyo y lo terminaste y eso se te agradece”, expresó el hijo del ex presidente Hipólito Mejía.

Hablando en representación de la familia de Don Moisés Zouain, Rafael Emilio Yunen Zouain, explicó que dicho lugar siempre fue pensado para que fuera un lugar público, un espacio comunitario y recordó que la propiedad de este lugar era de su tío Moisés y que la donó a la comunidad y luego en el transcurso del tiempo que ha pasado y especialmente con motivo de este inauguración también hay otras áreas que fueron donadas anexas a la nueva edificación y agradeció al alcalde Abel Martínez, y la familia de Ramón Hipólito Mejía Gómez, por tan brillante obra.

En nombre de la comunidad Miguel Andrés Inoa, agradeció al alcalde Abel Martínez, a Ramón Hipólito Mejía Gómez y su familia y a decenas de personas que contribuyeron para que la Gruta a Santa Rita, fuera posible y hoy sea una realidad y puedan disfrutar este espacio tan majestuoso.

Para la construcción de la denominada nueva Gruta de Santa Rita, se realizó una excavación general y luego fue rellenada con material compactado, se colocaron bloques de ocho pulgadas bajo el nivel y sobre el nivel de piso, para dar mayor resistencia y una vida útil más prolongada.

Se realizó un proceso de pañete tanto en muros como en techo y fueron revestidos con piedras de cantera para dar mayor vistosidad a la obra, también se hizo un vaciado en techo curvo, se construyeron dos baños con todos sus accesorios, revestidos en piedras.

Cuenta con una oficina, se construyó el santísimo y un altar y se adecuaron las áreas de parqueos. En cuanto al sistema eléctrico se colocaron interruptores, toma corriente, luces cenitales y bombillos de 75 watts, que mantendrán toda el área completamente iluminada.

Los trabajos estuvieron coordinados por la Oficina de Obras Publicas Municipales, dirigida por la ingeniera Leonela Massiel Espinal, que en la actualidad viene ejecutando un conjunto de obras en todo el Municipio de Santiago, tal y como lo dispuso el alcalde Abel Martínez.

Al acto inaugural se dieron cita importantes personalidades del ámbito religioso, empresarial y político, entre ellos el ex presidente Hipólito Mejía, oriundo del lugar, su esposa doña Rosa Gómez y parte de sus hijos, también monseñor Víctor Masalles, obispo de la Arquidiócesis de Bani, quien bendijo la obra y ofició una eucaristía junto a Magín Meseger, párroco de la parroquia San Bartolomé, el dirigente político Francisco Domínguez Brito, el ex alcalde Víctor Méndez, entre otras personalidades y cientos de comunitarios de la zona que abarrotaron el lugar.