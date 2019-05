César Millán, “El encantador de perros” al jaragua el 9 de junio

“La figura internacional más importante del mundo canino presentará su gira Once Upon a Dog Tour en su primera visita a la República Dominicana”

SANTO DOMINGO.- Por primera vez en su trayectoria, el reconocido “Encantador de perros”, la figura más emblematica del mundo canino, César Millán, llega a la República Dominicana para presentar su espectáculo “Once Upon a Dog Tour 2019”, en el salón La Fiesta del hotel Jaragua.

La cita está pautada para este 9 de junio, bajo la producción de ED Live del productor artístico Eduardo Durán. Como parte de este tour, Millán ha realizado más de 22 presentaciones resaltando que es “un show diseñado para toda la familia porque todo el mundo tiene que aprender cómo tratar a los perritos y como comunicarse”.

Con más de 25 años de trayectoria, es conocido por programas televisiovos como “Dog Whisperer with Cesar Millán” y sus últimas dos series “Cesar to the rescue” y “Cesar Millan’s Dog Nation”, ha escrito libros que se han convertido en best sellers en el New York Times, con disponibilidad en más de 14 ciudades. El séptimo y último Cesar Millan’s Lessons from the Pack, fue lanzado en febrero del 2017 y los siete han sido publicados en más de 30 idiomas.

Asimismo, ha recibido distintas distinciones como el People’s Choice Awards por su show (Dog Whisperer, nominaciones al Emmy en el 2006, 2007 y 2009, fue honrado por la Universidad Bergin por su trabajo al servicio de los perros y recibió, además, un master degree en Ciencias de la vida canina por esta institución, entre muchos otros.

Millán, nacido en Culiacán, México, utiliza la filosofía de la verdad, el respeto y el amor para canalizar la agresividad de los perros.

“Lo más importante para integrar a un perro en tu hogar es definir en qué lugares debe estar dentro de la casa. “Es muy importante que el perro tenga límites porque eso lo hace respetuoso”, adelanta el experto entre los tips, demostraciones en vivo, consejos y experiencias que el estelar líder de la manada ofrecerá en su presentación en Santo Domingo.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, Puntos CCN: Supermercados El Nacional y Jumbo, y Club de Lectores Listín en las áreas Front Stage Black, a RD$4,330; Front Stage Platinum a RD$3,630; Special Guest a RD$3,035; Premium Plaza a RD$2,710; Platea Premium a RD$2,385, y Balcón a RD$2,060.