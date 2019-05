Redes sociales, un arma de doble filo en el mundo del entretenimiento

Si no fuera por esas plataformas muchos artistas no tuvieran un ascenso tan rápido

Las redes sociales han transformado por completo la forma de manejo y el surgimiento de nuevas figuras en el entorno de la industria discográfica. Una explosión sin tregua que no solo ha sido bendición para el dinamismo y el futuro del entretenimiento, sino también motivo de preocupación por el contenido que muchas veces se utiliza para atraer al público.

El trapero puertorriqueño Noriel, la influencer y cantante colombiana Luisa Fernanda W y el productor multiplatino dominicano Santiago Matías (Alofoke) analizaron la situación actual de las plataformas digitales y su éxito en este campo, durante la conferencia de los Premios Heat “Influencias Latinas Digitales”, realizada en el salón Avalón de HARD Rock Hotel & Casino de Punta Cana.

Matías es un exitoso empresario que ha logrado solidificar su imagen, primero en la Internet con AlofokeMusic.net y, más tarde, con una versión radial que se ha convertido en una tribuna de análisis que ha roto esquemas en los medios tradicionales, claro, reforzada por plataformas como Youtube, Facebook e Instagram, principalmente.

“Es un programa tipo político, pero de música. Cada uno con su pensamiento propio de los temas”, puntualizó al hacer referencia a sus demás compañeros del espacio que se transmite de lunes a viernes por la emisora KQ 94.5 FM en Santo Domingo.

Dijo que, en su caso, ha sido un camino bien largo y que ha ido aprendiendo y poniendo sus talentos donde entiende que puede explotarlos. Su ascenso es el resultado de su pasión por la computación, y las influencias de los pocos medios que existían cuando daba sus primeros pasos, como Remolacha.net.

“Y así pude conjugar todo eso para crear Alofokemusic.net, que fue el primer portal de la República Dominicana donde los usuarios no solo descargaban música y veían los videos musicales. Ahí fue cuando le di el lado informativo al mundo urbano, con ese toque de la farándula, para luego pasar a la radio con un programa de contenido muy diferente”, expresó Santiago Matías.

La vida artística del trapero Noriel también ha surgido con el boom de las plataformas digitales. De no ser por la visibilidad que dan las redes sociales y la democratización de contenido que permite, quizás otra fuera la historia para este joven exponente que fue hasta lavador de auto, entre otros oficios informales.

“Gracias a las redes sociales, por lo menos en mi caso de la música (…), sino fuera por esas plataformas no tuviéramos el ascenso tan rápido que hemos tenido”, afirmó el intérprete de “Desperté sin ti” y “Una vez más”.

“Son herramientas que quizás un artista antes no tenía. Antes sacabas una canción, por decirlo así, a ciegas, y era a suerte y verdad ver si le gusta o no le gusta. No teniamos esa oportunidad de poder medir antes la reacción de los fanáticos”, sostuvo el cantante.

Además, Noriel entiende que las redes sociales no solo mantienen de cerca al público, sino que también permite un mayor contacto entre los mismos artistas para hacer colaboraciones. “Como los mismos fanáticos están más cercanos a nosotros, también nosotros estamos más cercanos a otros artistas. Hoy en día es más fácil que un Noriel grabe con un J Balvin. Porque si yo subo algo que se volvió viral, seguro a él le llega, y si le gustó él va para encima… Quizás hace cinco años teníamos que contactar a una disquera… Había muchos procesos que se perdían en ese camino. Ahora todo es más directo, más rápido. Para mí, la bendición más grande que hemos tenido los de mi generación son las redes sociales”, puntualizó Noriel.

Para Luisa Fernanda, quien primero ganó experiencia como creadora de contenido antes de saltar a la música, lo más importante es ser “honesta” y clasificar muy bien lo que se comparte en las redes sociales. “A veces no es fácil”, sostuvo.

Sobre la responsabilidad de lo que se dice en estas plataformas digitales, Noriel consideró que para las figuras “es bien difícil cuando lo que el público te pide es otra cosa”. “Esa línea, entre lo que tienes que hacer y lo que quiere el público (es difícil)”, agregó el boricua.

En su caso, según afirmó, lo más que les gusta a sus seguidores es verlo lo más real posible. “Es una pelea que siempre tengo con mi camarógrafo todos los días, porque quiere hacer todo bien profesional”, dijo.

Ese es el dilema entre los creadores de contenido: permanecer o morir en unas plataformas digitales insaciables, donde el morbo y los antivalores acaparan la mayor atención. ¿La era digital está mal educando al público o el público está mal educando a los productores?, preguntó la comunicadora Anaís Castro, quien moderó con excelencia la conferencia.

En ese sentido, Alofoke sostuvo que “hay una doble moral muy grande con las redes sociales”. En su caso personal y profesional, criticó que sus entrevistas a políticos y personas que hacen obras sociales generen menos interés que sus publicaciones de homosexuales (hablando de sus intimidades). “Si entrevisto a un premio Nobel de la Paz o de Química coge 10 views”, puso como ejemplo.

También abordó el tema que envuelve a las marcas, los medios de comunicación y la monetización del contenido en el mundo digital. “Cuando inicié estos proyectos, si hubiese dependido de marcas yo no existiera, porque pagan a 90 días y 120 días después. Tu tienes responsabilidades de empleomanía y pagos de espacio mensual… ¿Cómo puede un medio mantenerse? Eso es problemático. Tuvimos la visión hace algunos años de monetizar contenidos a nivel digital, entonces ya las plataformas como Google, Facebook y Youtube son las que buscan los anuncios. Ven el contenido que tú tienes y lo asocian al target de los anuncios…”.