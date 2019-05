Donald Trump y el presidente suizo conversan sobre Irán y Venezuela

La reunión entre Trump y Maurer fue cerrada al público, pero el mandatario suizo explicó en una rueda de prensa que Irán y Venezuela fueron dos de los asuntos del encuentro, aunque aseveró que no fueron los temas “principales”.

La Casa Blanca anunció la visita de Maurer apenas horas antes de que se produjese, y la cadena de televisión CNN aseguró que esa invitación de última hora tuvo que ver con el deseo de Trump de conversar directamente con los iraníes para resolver el aumento de la tensión bilateral.

Sin embargo, Maurer consideró que eso son “especulaciones” y afirmó que se reunió con su homólogo estadounidense porque el encuentro que tenían previsto mantener en enero en Suiza durante el Foro Económico Mundial de Davos fue cancelado debido a que Trump decidió no asistir a esa cita.

El presidente suizo tampoco confirmó si, como afirma la CNN, Trump quiere que el país helvético le ayude a establecer un canal para comunicarse con los iraníes, aprovechando que Suiza ejerce como poder protector de los intereses estadounidenses en Irán, país con el que Washington no tiene relaciones diplomáticas.

La cadena de televisión estadounidense informó hace una semana de que la Casa Blanca había contactado con Suiza para proporcionarles un número de teléfono en el que supuestamente los iraníes podían localizar a Trump.

Preguntado sobre si la presión de EE.UU. a Irán está complicando la labor de Suiza en ese país, Maurer respondió: “Tenemos 40 años de experiencia, creo que la situación es un poco loca, pero por 40 años hemos tenido la misma situación y, quizás, ellos en los próximos 40 años puedan encontrar una solución”.

Este jueves la Casa Blanca se limitó a señalar que Trump y Maurer hablaron de “mejorar las relaciones económicas, el desarrollo de la mano de obra, y una serie de asuntos internacionales, incluidas las crisis en Oriente Medio y en Venezuela”.

“El presidente Trump expresó su gratitud por el papel de Suiza para facilitar la mediación internacional y las relaciones diplomáticas en nombre de Estados Unidos”, apuntó en un comunicado la mansión presidencial, sin ofrecer más detalles.

Por otro lado, en declaraciones a la prensa, Maurer explicó que EE.UU. y Suiza firmaron a principios de abril un acuerdo para que el país helvético protegiera la embajada estadounidense en Caracas; pero ese pacto aún no ha sido aceptado por el Gobierno de Maduro, quien a su vez ha pedido que su legación en Washington sea defendida por Turquía.

Al respecto, aseguró que Suiza esta “preparada” para ejercer como poder protector de la embajada de EE.UU. en Caracas.

“Estamos preparados para cuando este mandato (de protección) sea aceptado por Venezuela. Pero ese no es el caso por ahora. Pero estamos preparados”, aseveró Maurer.

“Creo -añadió- que por las dos partes no hay una muy buena situación en Venezuela y no han presentado una solución para el futuro próximo. Creo que es difícil y tenemos que ir paso por paso. Por el momento, no podemos decidir nada porque la situación es complicada, también en EE.UU. es un poco difícil, un poco loco”.

Washington lleva sin representación diplomática en Venezuela desde mediados de marzo, cuando Maduró cortó lazos diplomáticos con EE.UU. después de que Trump reconociera como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). EFE