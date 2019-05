Contreras le dijo adiós a las pesas

Yuderqui Contreras anunció ayer su retiro de las pesas tras una carrera de 18 años en esta disciplina. Y lo hizo en un escenario donde minutos antes había logrado una medalla de oro.



Contreras informó de la decisión durante el inicio de las jornadas de competencia de levantamiento de pesas de los Juegos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el pabellón de esa disciplina ubicada en el Parque del Este. “Fue una decisión difícil de tomar”, señaló Contreras, quien inició su recorrido en las pesas en 2001. “Es una decisión que venía tomando desde hace dos semanas junto a William Ozuna (presidente de la Federación Dominicana de Pesas). Me voy contenta por los éxitos que alcancé en este deporte del que no me separaré nunca”, agregó.

Dijo que una molestia en una de sus rodillas fue la principal razón que la llevó a retirarse. Puso como ejemplo su participación en el Campeonato Panamericano de Halterofilia, que recientemente se celebró en Ciudad de Guatemala, donde quedó descalificada.

“La preparación se complicó. No me gusta pasar vergüenza. No soy atleta de eso. Las molestias en una de mis rodillas llevó a que quedara fuera de las competencias”, apuntó la veterana pesista de la categoría 59 kilogramos. Dentro de los grandes logros obtenidos por la nativa de San Pedro de Macorís se encuentran las tres medallas de oro obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Puerto Rico; plata y bronce en el Campeonato Mundial celebrado en 2010 en Antalya, Turquía, así como las preseas doradas en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007; Guadalajara 2011 y bronce en Santo Domingo 2003.

“Los grandes se retiran en grande y lo hizo en las competencias”, señaló Ozuna. “Hoy Contreras anuncia su retiro de las pesas de una manera brillante y llena de grandes éxitos que quedarán en el legado del deporte del país”.

Cerca de terminar su carrera universitaria

Yuderqui Contreras señaló que su próxima meta es la de lograr la licenciatura de contabilidad en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). “Gracias a Dios que solo me quedan seis materias. Estoy de llena en poder graduarme este año. Estoy muy entusiasmada con eso”, apuntó Contreras, quien en la actualidad es teniente del Ejército de la República Dominicana.