Ministerio Público incauta alrededor de 500 hookahs en centros de diversión de Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público confiscó este fin de semana alrededor de 500 hookahs en diferentes centros de diversión de Santo Domingo Este por comercializar y permitir el uso de este dispositivo de manera ilegal, informó el fiscal titular de esta demarcación Milcíades Guzmán Leonardo, quien encabezó el operativo.

Explicó que las labores se llevaron a cabo en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para dar cumplimiento al Plan Nacional Contra la Hookah, que busca hacer cumplir de manera estricta la Ley No. 16-19, que prohíbe el uso de ese dispositivo en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo público y privado, así como en vehículos destinados al transporte de pasajeros.

Al ofrecer los detalles de la operación durante una rueda de prensa, el magistrado Guzmán Leonardo, detalló que en la misma participaron más de un centenar de fiscales y militares integrantes de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), del Ministerio de Defensa.

Dijo que en el transcurso de la misma fueron ejecutados 22 allanamientos mediante orden judicial en establecimientos comerciales de la avenida Venezuela, Los Mina, la Charles de Gaulle, avenida España y Lucerna, donde además de las hookahs, fue ocupada una gran cantidad de materiales, ingredientes y accesorios para las mismas.

Explicó que los propietarios de 16 de esos establecimientos, para poder seguir operando, conforme manda la ley, debieron de pagar multas RD$100 mil.

Identificó los negocios multados como Sunami, Levis White Clim, Náutica, Dial Bar, Mixer, Lux By Mixer, El Jefe VIP, La Zona VIP, Opux, Euphoria Discotec, París Bar And Lounge, La Para VIP, Rey Sport Bar, Cilff Bar And Lounge y Xtremo Sport Bar, así como Energy, éste último pendiente de pago.

Explicó que el monto de las multas pagadas se hizo constar en actas que fueron levantadas por el personal del Ministerio Público en los mismos negocios, en las cuales además del monto recibido se consignó la descripción de los dispositivos ocupados, sus materiales e ingredientes y accesorios, como establece la ley.

Mientras ofrecía detalles de la operación a los medios de comunicación, el fiscal Guzmán Leonardo dijo que previo a la realización del mismo, obtuvieron informaciones de inteligencia que daban cuenta de que esos dispositivos estaban siendo utilizados de manera irregular en diversos bares, discotecas, drinks y colmadones de barrios y avenidas comerciales de esta localidad, pudiendo comprobar la veracidad de las mismas.

En torno a las acciones que están llevando a cabo para el cumplimiento de la ley, declaró que este es solo el comienzo de lo que será una constante con el tema del uso y comercialización ilegal de la hookah y advirtió que el Ministerio Público no permitirá que se violente ninguna ley en esta jurisdicción.

“No habrá excepciones. Queremos hacerle entender a los empresarios y comerciantes locales que sus lucrativos negocios los pueden hacer sobre la base de las bebidas alcohólicas, que están permitidas, pero no sobre la base de un producto que está claramente prohibido por ley”, manifestó Guzmán Leonardo.

Advirtió que sobre la hookah no hay salida en Santo Domingo Este y dijo “eso debe quedar claro, no pueden ponerlas en sus negocios, no lo vamos a permitir, ni tampoco que continúen muriéndose nuestros jóvenes con el uso de este dispositivo de inhalación, que se emplea para fumar tabaco”.