Farruko espera que su proceso con la justicia sea justo

Punta Cana._ El reggaetonero puertorriqueño Farruko dijo este lunes que espera que su caso con la justicia estadounidense sea “un proceso justo” y que aceptará con amor la decisión del juez, ya sea favorable o no.

El intérprete comparecerá el próximo 13 de junio ante un juzgado federal de Puerto Rico tras declararse en marzo culpable de los cargos que pesan en su contra, luego de intentar pasar la aduana de San Juan sin declarar más de 50.000 dólares.

“Que sea lo que tenga que pasar, ya sea favorable o no favorable para mi. Yo solo quiero que sea un proceso justo. No quiero seguir volviendo a lo que viví. Aprendí de esto mucho, no me arrepiento tampoco de haber pasado por este golpe. Lo acepto con amor, porque es un golpe que me hizo crecer como persona, me hizo madurar, me hizo ver muchas cosas que yo no veía y hoy en día siento que si no me llega eso me hubiese pasado algo peor”, confesó.

“Yo ni pienso en eso. Estoy puesto pa’ mi trabajo, haciendo lo que me gusta y me apasiona. Obviamente, sí sé que tengo que enfrentar las leyes. Me van a juzgar, ya me declaré culpable del error que cometí, que lo reconocí como hombre”, afirmó en un encuentro con los medios que cubren los Premios Heat en Hard Rock Hotel Punta Cana.

Ante este caso, dijo que está positivo y que su carrera ha logrado subir nuevamente en la industria discográfica.

Durante su encuentro, también ofreció su punto de vista en torno al movimiento urbano dominicano, el cual, a su juicio, tiene un problema de manejo y que entre los exponentes “tienden a sacarse el ojo unos a los otros”.

“Para mí, el artista dominicano, en comparación con el artista boricua, es más creativo que nosotros mismos. No sé qué le echan aquí al mangú, no entiendo qué tiene el salami, pero a mí me gusta la propuesta musical de los artistas dominicanos. Son muy originales, son muy alegres. Yo respeto la música dominicana, yo diría que hasta más que la misma mía, de los boricuas. Yo creo que soy el artista que más colaboraciones tiene con los artistas dominicanos. Es que me gusta, me nace. Salgo a rumbear y lo que escucho es dembow dominicano. Me voy pal bote me emborracho escuchando a Omega cantando mambo dominicano. Me satisface, me gusta escuchar la música dominicana”, confesó.

Ahora bien, sostuvo que el inconveniente para la proyección del movimiento urbano en el ámbito internacional es porque “hay un problema de manejo, hay un complejo”. “El artista dominicano, por lo que he podido ver, tiende a sacarse el ojo unos a los otros. Ven que uno está subiendo, y le tira la mano al otro y siguen y entre ellos mismos se arrean. Y la gente que está dentro de la industria, que llevan los negocios, que tiene las herramientas para poder exportar la música y llevarla a otro tipo de nivel, no hacen bien su trabajo”, agregó Farruko. Afirmó que lo que hacen los cantantes solo es en beneficio propio.

Cree que el problema “es algo cultural. No sé si es la crianza, porque el talento no es”. Afirmó que la falta de proyección internacional no es por falta de talento y de creatividad. “Aquí sobra. Hay mucho potencial”, agregó.

“Esa es mi humilde opinión. No quiero ofender a nadie, no quiero que lo cojan de esa manera. Pero por mi parte, sí aporto mucho al talento dominicano. Me encanta, me siento orgulloso como si fueran familia mía y yo fuera dominicano. Lo que está pasando con Alfa, que es mi amigo, es mi hermano personal, compartimos mucho y yo lo respaldo mucho. Me gusta lo que está pasando con él, porque es uno de los artistas dominicanos que mucha gente subestimó. El mismo paìs, a veces he visto y me excusan la palabra, hablan mierda de los artistas urbanos dominicanos. ¿Me entiende? Y sea lo que sea, son chamacos con sueños, que vienen de una realidad que quizás no es la misma que la de otros artistas. No es una disquera que los creo y los hizo. Son chamacos que vienen entregando cassettes, que vienen dando cantamos por ahí, fiesta tras fiesta, jodiéndose para llegar a donde están”, expresó.

“Y el problema es ese, echarse fango uno a otro. Que la misma industria quiera aprovecharse del talento de ellos. Los mismos empresarios”, entiende Farruko.