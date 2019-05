EDESUR recibe premio Iberoamericano a mejor Campaña Comunicacional

Edesur Dominicana recibió el premio Iberoamericano a mejor Campaña Comunicacional integrada de Cambio Organizacional, al participar con el proyecto “Construyendo La Nueva Edesur”.

La empresa participó en los Premios Fundacom los cuales distinguen la excelencia y las buenas prácticas de las Relaciones Públicas y de la Comunicación Organizacional en todas sus vertientes interna, externa e integrada, la cual premia los mejores proyectos de comunicación producidos y difundidos en español y portugués en el mundo.

Más de 180 organizaciones de diferentes países de Iberoamérica se han presentado a esta III edición de los Premios Fundacom, en la que compitieron más de 235 proyectos en las distintas categorías.

Edesur estuvo compitiendo en la categoría Campaña Comunicacional Integrada, junto al Banco Santander de España y su proyecto, Traslado Nueva Sede Santander España, Cementos Progreso de Guatemala y su proyecto Familia Alboroto y Red Eléctrica de España S.A.U con su proyecto Imagina.

En representación de la empresa asistieron al acto de premiación Lizzie González, Directora de Comunicación Estratégica y Luisa Garrido Gerente de Comunicación y Medios.

Miguel López Quesada, presidente de Fundacom, y Antonio Rapoula, coordinador de los Premios, agradecieron a todos los participantes y expresaron la importancia que tiene el que organizaciones de habla española y portuguesa generen espacios para compartir buenas prácticas y trabajen a favor de la importancia que tiene la comunicación para el desarrollo de las organizaciones, de los países y de las sociedades.

El jurado estuvo compuesto por 12 personalidades de la comunicación, entre ellos Jose Manuel Velasco, Presidente de la Global Alliance for Public Relations and Comunications Management, Angeles Moreno, presidenta electa de European Public Relations Research and Education Association, Luis Gonzalez Canomanuel, presidente de la IPRN, Almudena Rodriguez Tarodo, asesora empresarial y profesora universitaria, Jorge del Corral, experto e comunicación, Laura de la Fuente, formadora de transformación digital y CEO de Calusa Media, Jorge de Blas, Director General en Bitandbusiness, Marcos Gonzalez, presidente y editor de Corresponsables, Pastora Moreno, catedrática universitaria del Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla.

Sandra Castillo, fundadora y directora ejecutiva de TrustMaker, Carmen Queipo de Llano, experta en Comunicación Estratégica y Adrián Cordero, docente en Comunicación, Reputación y Asuntos públicos.