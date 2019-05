Bauta sobre fallo TC: “No todo se vale, aunque se tenga mayoría”

El dirigente del PLD, Bautista Rojas Gómez, declaró ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el poder que le daba a la cúpula la ley de Partidos es una muestra de que no todo se vale, aunque se tenga la mayoría.



Refirió que lo dispuesto por la corte fue lo que siempre alegó el expresidente Leonel Fernández de que ese párrafo era inconstitucional, “pero no se quiso entender eso”. “Todavía estamos a tiempo si hay una mayoría reflexiva y evitar que el partido haga el ridículo como lo hizo con ese artículo que aprobó, porque eso fue un ridículo innecesario que hizo el partido”, declaró.

Sobre la reunión del lunes del Comité Político, dijo que se mantiene la convocatoria. Cuestionado del accionar del sector de Fernández en caso de que se presente el tema en la reunión, sostuvo que esa es materia del Congreso Nacional porque el PLD ya habló de eso en un documento firmado por todos los miembros del Comité Político en el 2015.

“Todo líder, un verdadero líder no atropella y sobre todo no comete acciones ni conspira contra las instituciones”, afirmó. Sostuvo que sería un ilícito modificar la Constitución para beneficio personal y no para favorecer al pueblo. Además la Constitución es para poner límite al ejercicio del poder.

Pronto se resolverán las diferencias

Alejandrina Germán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que esa organización irá unida a las elecciones del 2020, como ha sido la tradición, y que “se resolverán muy pronto algunas diferencias que se puedan producir a lo interno de la entidad política”. “Tengo la esperanza y la seguridad, de que se van a resolver las diferencias y de que iremos unidos a las próximas elecciones porque lo primero es el país, y el partido está para servirle al pueblo y decidiremos lo que más convenga al país.”, afirmó.