Ministro de Defensa denuncia provocación de EEUU por buque cerca de Venezuela

“En estos días tuvimos que enfrentar una provocación de un buque Guardacosta de los Estados Unidos navegando en la zona contigua acercándose apenas a una milla de nuestro mar territorial”, dijo el ministro durante la ceremonia de zarpe de un buque venezolano en el estado Vargas, cercano a Caracas.

Subrayó que el buque estadounidense llegó a estar a unos 20 kilómetros del puerto de La Guaira, cerca del principal aeropuerto de Venezuela.

“Le exigimos a las autoridades militares de los Estados Unidos que respete las aguas jurisdiccionales y la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela porque aquí hay cómo hacernos respetar”, prosiguió.

Padrino aseguró que la embarcación estadounidense estaba “practicando patrullaje” en la zona cuando las autoridades venezolanas le conminaron a abandonar las aguas, indicación que, dijo, fue acogida.

“Nosotros no lo vamos a aceptar (…) estamos exigiendo que se respete la ley (…) no es una súplica, no es un favor”, remarcó.

El jefe militar reiteró sus críticas al Gobierno de Donald Trump por las sanciones que ha aplicado contra funcionarios chavistas en los últimos años.

“Crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el imperio con el infame bloqueo que tiene contra Venezuela y la persecución económica”, dijo Padrino, quien responsabilizó a EE.UU. por la escasez de alimentos y medicinas que vive el país caribeño desde antes que se produjeran las sanciones.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, pidió este sábado a su representante diplomático en EE.UU., Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana.

Las declaraciones de Guaidó se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de EE.UU., Craig Faller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano.

“Cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela vamos hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la (FANB) que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y se restaure el orden constitucional. Estamos listos”, indicó.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino del país, tras lo que fue reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. EFE