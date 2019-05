Miguel Vargas: “Peña Gómez perdurará por siempre en nuestros pensamientos”

SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, dijo que el doctor José Francisco Peña Gómez “perdura y perdurará en nuestros pensamientos”, en ocasión de conmemorarse el vigésimo primer aniversario del fallecimiento del insigne político dominicano.

Para la ocasión, el PRD rindió tributo en su honor con varias actividades a nivel nacional y en las seccionales del exterior.

Al encabezar una misa oficiada por monseñor Marcano Santana, en la iglesia Sumo Sacerdote de la urbanización Real, el presidente del PRD, Miguel Vargas, destacó las cualidades políticas y de ser humano que caracterizó al líder e insigne político dominicano durante toda su vida.

Ante la presencia de centenares de perredeistas de la base, dirigentes nacionales, amigos y simpatizantes del carismático líder de masas, Vargas expresó “se fue a destiempo nuestro compañero y amigo, poseedor de condiciones excepcionales, extraordinarias, no solo como político, sino de grande sensibilidad humana y preocupado por los más necesitados”.

Recordó que, en muchas ocasiones, cuando la situación política en el país se tornaba difícil, Peña Gómez acudía a los templos, se refugiaba en los templos, “porque era un hombre de Dios, por eso hoy también lo hacemos, pero para recordar y reconocer su valor y legado”.

Agregó que los valores predicados por líder perredeista “nos invita a que sigamos su ejemplo y nos compromete a seguir su legado”.

Más temprano, y como parte del programa de actividades, la Peggy Cabra, viuda Peña Gómez, encabezó el acto donde fue depositada una ofrenda floral en la estatura erigida en honor al líder inmortal del PRD, establecida en la parte frontal de la Casa Nacional. La actividad contó con la presencia de decenas de dirigentes nacionales, viejos robles, amigos y simpatizantes del insigne político dominicano.

Hablando frente a la estatua del líder político histórico, Peggy Cabral recreó las últimas horas de la vida de su esposo diciendo: “cerca de las diez de la noche me pidió que lo ayudara a acostarse, me miró y con una sonrisa me dijo “hay Peguita¨”, cerró sus ojos para siempre…y se fue a morar con Dios, entre los grandes escogidos de la historia”.

Otras actividades fueron desplegadas, entre ellas: un equipo de jóvenes, dirigentes y facilitadores estuvieron visitando planteles y locales del PRD en más de 50 comunidades del interior del país, donde fue leído a niños y niñas el cuento infantil “Peña para todos¨; de la autoría de Yulissa Hernández; la que resalta las cualidades y valores del extinto líder perredeista. Lo propio fue realizado en seccionales del exterior del país.