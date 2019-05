¡Todo lo sabe!

En una foto capturada desde el espacio por el astronauta Tim Peake de la NASA , vemos el sol reflejado sobre la tierra oscura destacando un corazón dorado. Me hizo meditar en cuantas almas cubiertas por las sombras del dolor, amargura y hasta el mismo pecado, almas hechas a imagen del creador, tienen su esencia sepultada. No todos, ni siempre podemos ver estas capturas especiales, pero por eso no significa que cuando un alma es expuesta bajo los rayos de la gloria celeste podrá esconder su verdadera naturaleza que es amar. El espíritu de Dios “todo” lo escudriña y hace emerger cualquier profundidad para abrir espacio al amor que calla las espinosas razones, cubre multitud de faltas, renueva las relaciones y sella los corazones. Él viene ya a develar tu secreto.