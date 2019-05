Diputado opositor venezolano acusado de estar detrás del intento golpista huye a Colombia

El diputado opositor venezolano Luis Germán Florido se refugió este viernes en Colombia, según afirma él mismo en un video difundido en sus redes sociales, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitara su desafuero por participar en el fallido intento de golpe de Estado dirigido por el parlamentario Juan Guaidó, el pasado 30 de abril.

“Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a encarcelar diputados”, declaró Florido en el video publicado en su cuenta de Twitter.

“Antes de salir, consulté con muchos amigos, todos me dijeron: Luis no te dejes agarrar, no le des ese trofeo al régimen que te tiene hambre desde hace tiempo”, sostiene el fundador del partido de derecha liderado por Leopoldo López, Voluntad Popular (VP). Y agregó que regresará a su país “cuando corresponda, cuando así sea necesario”.

Florido es uno de los legisladores que fueron vistos en imágenes durante la fracasada sublevación militar.

A raíz de ello, este martes, por pedido del TSJ, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó allanar la inmunidad parlamentaria de siete miembros del Legislativo que habrían participado en el fallido alzamiento, encabezado por el autoproclamado ‘presidente encargado’ Guaidó, quien sacó de su arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López y llamó a las fuerzas armadas a sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los siguientes parlamentarios opositores fueron acusados por “la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”:

Henry Ramos Allup, expresidente de la Asamblea Nacional, perteneciente al partido conservador Acción Democrática (AD);Luis Germán Florido;Marianela Magallanes López, del partido Causa ;José Simón Calzadilla Peraza, perteneciente al Movimiento Progresista de Venezuela;Adrés Enrique Delgado Velázquez, exgobernador del estado Bolívar y exdiputado de la AN por el partido Causa R.

Américo De Grazia, miembro del partido Causa R.

Richard José Blanco Delgado, del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), liderado por el exalcalde Antonio Ledezma, prófugo de la Justicia venezolana; Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento

De los siete diputados supuestamente implicados en el intento de golpe, solo hay un detenido: Edgar Zambrano. Otros dos, Mariela Magallanes y Américo De Grazia, se encuentran refugiados en la embajada de Italia. Richard Blanco, en tanto, pidió la protección, en calidad de huésped, de la Embajada de Argentina en Caracas.

El miércoles, el TSJ pidió agregar a los parlamentarios Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara González y Juan Andrés Mejía Szilard a la lista de legisladores, por lo que también podrían perder sus fueros.

Según el artículo 200 de la Constitución venezolana, tras ser aprobado el allanamiento de la inmunidad de los diputados por el organismo plenipotenciario, se debe proseguir con las detenciones y posteriores enjuiciamientos, procedimientos que Florido ha intentado evitar refugiándose en Colombia.

Por tratarse de delitos en flagrancia, no se les realizará antejuicio de mérito a este grupo de siete legisladores, como lo estipulan las leyes en el caso de altos funcionarios.

A principios de abril, la ANC aprobó el desafuero de Guaidó. En esa oportunidad, el parlamentario manifestó que no le preocupaba esa medida porque para él, el TSJ es un “órgano ilegítimo”.