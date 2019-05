PRM recurrirá ante Tribunal Constitucional decisión de JCE por arrastre

Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció este martes que acudirá el 15 de mayo al Tribunal Constitucional a recurrir la decisión de la Junta Central Electoral de mantener el arrastre en seis provincias.

El PRM calificó la decisión del organismo electoral de inaceptable y discriminatoria, lo que que genera según el partido de oposición ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase.

El presidente del PRM, José Paliza dijo que la decisión de la Junta Central Electoral en relación al arrastre “es sencillamente inaceptable y genera ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda”.

La Junta Central Electoral decidió mantener el voto de arrastre entre senadores y diputados en seis provincias del país y determinó la separación de las boletas electorales en 26 demarcaciones.

Otras reacciones sobre la decisión de la JCE

Orlando Jorge Mera, dirigente del PRM: “La decisión de la @ juntacentral que mantiene el arrastre electoral, creando discriminación entre votantes dominicanos es una aberración jurídica que viola la Constitución y la Ley Electoral 15-19. La recurriremos al TC. La lucha sigue. La democracia dominicana se lo merece.

Minou Tavárez Mirabal, Presidenta de Opción Democrática: Lo que acaba de hacer la Junta Central Electoral con la decisión de aplicar el arrastre en las provincias donde se eligen la mayoría de los diputados del país es inconstitucional, es gravísima, es inaceptable.

‏, Catedrático: Mala señal acaba de dar la JCE con esto del arrastre en unas provincias si y en otras no. Aquí no valen artificios jurídicos. Que me excusen, pero es lo que más se me parece a una cantinflada jurídica.

Pelegrin Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista: No lo quiero creer…si JCE quiere que sea el TC el que defina la controversia del arrastre no debió recurrir a un “fallo” como ese…que pasará a las antologías de las inconsistencias…y solo generará desconfianza sobre su capacidad de gestionar elecciones. Pena y tristeza.

Fidel Lorenzo, presidente de Codue: Hay candidatos a senadores que de eliminarse el arrastre no ganan ni como diputados.