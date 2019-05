Hipólito Mejía acusa a Leonel de haber destruido fuentes de empleos principales de San Pedro Macorís

San Pedro Macorís. El expresidente Hipólito Mejía prometió devolver el esplendor económico y social a San Pedro Macorís, devolviendo el vigor a la producción cañera, a la ganadería, el turismo, así como darle apoyando la educación y a la Agricultura y el deporte que otrora hacían que esta provincia fuera prospera y atractiva para los dominicanos y extranjeros.

Al encabezar un acto proselitista con miras a ganar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Mejía acusó al también ex presidente Leonel Fernández de haber destruido las fuentes de empleos principales de San Pedro Macorís, al destruir el Consejo Estatal del Azúcar, CEA y provocar la destrucción de la Zonas Francas de la que dijo no tenía futuro.

Dijo que Leonel Fernández por su desvinculación y poco interés en la condición social de los necesitados del país quebró el gran emporio de empresas del Estado. “Ese señor que no tenía forma de destruir al sector de las zonas francas, pero mostró su desapego a esta línea de producción, cuando dijo que las mismas no eran alternativa para el país, donde habían más de cuarenta mil empleos y se fue desvaneciendo para que los jóvenes y las mujeres no tuvieron empleo”.

“Nadie duda de mi enfoque de capacidad como agricultor, San Pedro de Macorís tiene condiciones excepcionales en la ganadería y la agricultura ¡si señor! Aquí se puede producir lo que ustedes quieran, los planes tendrán que llegar, hay que ponerse los pantalones, hay que ponerse las pantaletas para luchar por San Pedro de Macorís, yo seré un aliado de ustedes”, manifestó.

Hipólito Mejía fue recibido por una gran cantidad de jóvenes y mujeres de San Pedro Macorís, lo agradeció definiendo a ambos sectores como la más importante materia prima de esta provincia y del país.

“Llegó la hora de que se respete la dignidad de la mujer y se le cumpla con su participación en todos los estamentos del estado, la juventud ya no puede ser el futuro, tiene que ser el presente.

Resaltó que el PRM haya dedicado un gran salto, al escoger como máximas autoridades dos jóvenes, su hija Carolina Mejía como Secretaria General y al Senador José Ignacio Paliza como presidente

Mejía fue recibido por la dirección institucional del PRM, lo que agradeció y resaltó como una demostración de unidad, de que no puede haber sectarismo entre los perremeístas, no hay ninguna razón de estar peleando, porque el objetivo es derrotar al otro, al Partido de Liberación Dominicana PLD, “que destruyó al país y destruyó a San Pedro de Macorís”.

Lamentó el cierre debido a la poca actividad del muelle de esta ciudad, uno de los más importantes del país, que llenaba de orgullo a esta provincia, cuyo deterioro es uno de los pecados capitales de los Peledeistas.

Dijo que, en San Pedro Macorís, la universidad a su modo de ver languidece, la ganadería, la mayoría de los sectores de la económica languidece, entonces aquí hay que retomar la industria azucarera.

Lamentó que habiendo dejado el presupuesto de los ayuntamientos en un 10 por ciento y le luego de haberle aumentado un dos por cientos más, estos gobiernos locales ahora solo reciban menos del tres por ciento.

Entonces, cuando volvamos al poder “Aquí se le va a dar el dinero que les corresponde a los ayuntamientos para que puedan hacer el trabajo de los barrios: limpiar la ciudad, mantenerla limpia y poder avanzar en las obras que estos deben hacer”.