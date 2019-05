Neymar evita otra derrota del París Saint Germain

Redacción deportes, 4 may (EFE).- Un penalti transformado por Neymar evitó la derrota ante el Niza del París Saint Germain (1-1), que pudo lograr el triunfo sin el uruguayo Edinson Cavani no hubiera fallado otro lanzamiento desde los once metros en el tiempo añadido.

El fin de temporada se hace largo para el campeón. Hace varias jornadas que el conjunto de Thomas Tuchel afronta sus compromisos en la Ligue 1 como un trámite poco agradable.