Pedro Sánchez.

(Décima cibaeña)

Pedro Sánche, ¡ qué torero!

Ganó en Epaña de calle

El olé fue pa’ su talle

Y loj mile de sombrero

Ya lo sabe ei mundo entero

Que eso de iquieida no vale

E votai pal meno male

Me lo dijo a mí un haitiano

Pa’ ei son todo villano

Con su pata e palo y sable.

Edro Sánche vino aquí

Con aire de señorito

Pa’ alimentai su torito

Jaito e saichichón y ají

Me lo contán, no lo vi

Que se parecía a Colón

Con ei mijmo pantalón

Cuando cojíén to con uña

Iguai que en su Cataluña

Que tiene allá otro guión.