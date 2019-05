Navarro asegura que alianza Iglesias–Comunidades-Estado evitará la delincuencia

LA VEGA.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, afirmó que para prevenir la delincuencia, a partir del 2020 establecerá alianzas estratégicas con las iglesias, las diversas organizaciones comunitarias, los clubes deportivos y las juntas de vecinos en todos los barrios del país para que las familias puedan desarrollarse en un ambiente sano.

Indicó que en su gobierno se entregarán recursos a todas las iglesias y los clubes deportivos para que trabajen con las familias y generen espacios de armonía y paz. “Es necesario tener un Presidente que trabaje mano a mano con las juntas de vecinos porque éstas también nos van a garantizar tener un ambiente sano en el entorno de las familias”, dijo.

Manifestó que para que esta visión sea exitosa, se necesita el compromiso de la gente en los barrios y las comunidades, “trabajando codo a codo con el gobierno dominicano, que hagamos el trabajo en equipo”.

Durante un encuentro con la comunidad evangélica de la provincia La Vega, el precandidato presidencial aseguró que va a establecer una alianza estratégica con las iglesias de todas las denominaciones, pues es testigo de que la labor pastoral, además de ser una labor de fe es una labor estratégica para el desarrollo de cualquier nación.

“La labor pastoral me genera un clima de solidaridad, de convivencia, que es fundamental para el desarrollo de otros aspectos de la vida de las personas. Porque la labor pastoral me previene la delincuencia, me promueve la seguridad en las comunidades, genera en los seres humanos un criterio de que yo debo aportar a los demás. La labor pastoral va a ser línea estratégica de nuestro gobierno, convirtiendo a las iglesias en socias estratégicas del desarrollo nacional, a través de políticas públicas claves”, afirmó.

Expresó que todos los proyectos y de inversión tendrán como eje a la familia, pues será el centro de todas las políticas públicas de su gobierno, a partir del 2020, ya que es el espacio de desarrollo de los niños y soporte de los jóvenes.

“Nuestro país debe ser entendido como una gran familia, por eso el gobierno que estamos construyendo va a ser el gobierno de la familia porque la familia va a ser el centro de nuestras acciones. Si vamos a hacer proyectos para la niñez, es para los niños y sus familias. Si vamos a hacer proyectos para la mujer, es para la mujer y su familia. Si vamos a hacer proyectos de infraestructuras, vamos a priorizar la vivienda porque para que una familia se desarrolle debe tener una casa”, indicó.

Recordó que el gobierno que encabezará se enfocará en lograr que cada familia dominicana cuente con una vivienda propia, a fin de que tenga mayores oportunidades de desarrollo y mejore su calidad de vida. “El megaproyecto de nuestro gobierno va a ser la casa de cada familia dominicana. Aplicaremos en todo el territorio nacional el más amplio programa de construcción y mejoramiento de viviendas. Esto dará una vivienda a cada familia, generará empleos y dinamizará la economía de los municipios”.

Indicó que desde hace meses está recorriendo el país, debatiendo y realizando consultas con distintos sectores de la sociedad, para que su proyecto de Nación surja de las entrañas mismas del pueblo.

En la actividad también participaron Carlos Marte, presidente del Concilio de Iglesias Cristianas Rehoboth; el reverendo Benito Quiroz, presidente de la Asociación de Pastores; el pastor Martín Moronta, coordinador; Miguel Adames, regidor; Mariano Jiménez, empresario; Fausto Vargas, presidente de la Federación de Motoconcho; Wanda Valdez, coordinadora del sector femenino; Máximo Bueno, regidor; Michael Vidal de Jesús Rodríguez, coordinador de prensa; Adriano Quiroz precandidato a regidor; Odanis Moreno, empresario; Julio César Peña Impronta, coordinador; Ramón Ángeles, presidente de la Asociación de Jóvenes en Cooperación con la Comunidad; Aracelis Bueno, coordinadora y Alexis de León, pastor en Cuba.

Pastores valoran capacidad y trayectoria

El pastor Carlos Marte, presidente del Concilio de Iglesias Cristianas Rehoboth, sostuvo que Andrés Navarro es un hombre con valores y principios cristianos y “necesitamos hoy en día en nuestra sociedad a hombres con principios que vayan a la Presidencia de la República para que las riquezas del Estado dominicano sean divididas equitativamente en la familia del pueblo dominicano”.

Mientras que el pastor Martín Moronta aseveró que Navarro ha pasado por diversas entidades públicas y ha trabajado con honradez. “Es una persona que ha demostrado capacidad de liderazgo, de gerencia; es una persona que ha sido la primera que ha dicho que va a gobernar con la familia y con las iglesias”.