No se sabe si las “autoridades correspondientes” se enteraron de la denuncia de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Los Guandules de que sus miembros pagan entre 25 y 100 pesos diarios a maleantes para que no les sustraigan mercancías. “Si no pagas me llevo esa pierna de cerdo…”. Dirán que son pequeñas cosas de barrio pobre, pero se trata de la reiteración de una práctica contra comerciantes medianos en algunas zonas de la ciudad: las bandas cobran peajes. Los delincuentes compiten con el Ayuntamiento del Distrito y quizás sean más eficientes en el cobro de arbitrios compulsivos bajo amenaza. Preferimos imaginar que la Policía y la Fiscalía del Distrito no tienen conocimiento…