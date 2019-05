Delfines marinos: terapistas contra el Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral

“Del 10% en Bávaro, el uno o 2% padece el trastorno de autismo u otra condición y; nosotros como Fundación recibimos a las familias, las evaluamos y diagnosticamos el tipo de terapia que requieren”, Bernarda De La Cruz Azor, presidente de Autismo sin Fronteras.

Punta Cana.- Reconocidos como “transmisores de salud y esperanzas”, los delfines con su encantador canto, la suavidad de su piel grisácea brillosa y flexibilidad lúdica son características llamativas y envolventes a la ingenuidad de los niños quienes en principio no delatan deficiencias motoras o discapacidades, hasta que los padres o familiares detectan peculiaridades en el comportamiento cotidiano y deciden consultarlos con psicólogos clínicos expertos.

Así surge la “terapia con delfines” indicada en el tratamiento de muchos trastornos infantiles, como el Autismo, el Síndrome de Down o incluso en niños con parálisis cerebral, quienes además de disfrutar del sonido contenido en los delfinarios, provee sus beneficios como la reducción del estrés, la tensión y el miedo de los más pequeños, también la mejora del sistema nervioso aportados en conjunto con las ondas ultrasónicas emitidas por los mamíferos marinos.

Igualmente conocida como “delfinoterapia en niños” consiste en entrenar a uno o varios delfines y utilizarlos como herramientas de ayuda insertados en programas terapéuticos junto con los cuidadores de los delfines y dirigidos siempre por especialistas de la salud o de la educación; en ese sentido, las referidas terapias suelen ser baños de entre 15 y 30 minutos donde los autistas siempre tendrán que ir acompañados de instructores o técnicos.

La ciencia ha demostrado que los delfines tienen una gran sensibilidad adecuada para los niños con discapacidad donde sus ondas ultrasónicas facilitan a los niños una mejor conexión entre las neuronas e incentivan el buen funcionamiento de los hemisferios cerebrales, consiguiendo buenos resultados físicos, emocionales y cognitivos en los discapacitados con desordenes motrices.

Expertas en psicología de la salud ubicadas en el Distrito turístico Verón, Bávaro y Punta Cana aseguran que es vital la información, sensibilización y concienciación en materia del autismo, además de aclarar que no existen niños autistas si no que padecen autismo, considerada una condición más no una enfermedad y mucho menos contagiosa.

“Nosotros como institución nos hemos enfocado en informar datos básicos, somos acción y actualmente, trabajamos una jornada informativa con calendario real en los hoteles, todas empresas y escuelas de la zona”, alentó María Pereyra, presidente del Centro de Formación e Inclusión a la Niñez con Habilidades Diversas (CENHAD), quien por medio de la referida campaña valoró el impacto social, humano y familiar de asistir y adaptar a los niños que poseen autismo.

Admitió que son muchas las personas que se han sumado con el objetivo de lograr la verdadera inclusión social de la población autista en todas las áreas humanas, bajo su lema, “las personas con autismo viven el mismo mundo que tú”, donde estudios confirman que una de las principales causas del autismo es del déficit de atención o ausencia de afecto por los padres, “madres-neveras”.

De su lado, Bernarda De La Cruz Azor, presidente y fundadora de la Fundación “Autismo Sin Fronteras” agradeció a la gerencia general de Dolphin Discovery, por destinar los fondos de 10,000 Sonrisas 2019 hacia su institución, “gracias por apoyarnos siempre y la colaboración recibida cada vez que acudimos aquí”, finalizó con un llamado a los medios de comunicación y profesionales del área para que cooperen con las familias que tienen niños autistas, “sean solidarios”.

Elizabeth Afanador, psicóloga clínica comentó que, “ofrecemos terapias ocupacionales y psicológicas a diario en “Autismo Sin Fronteras” y, en función a las necesidades de cada niño, se ofrecen charlas gratuitas a padres donde se tratan temas relevantes y necesarios para el abordaje familiar tan vital con niños que padecen autismo”.

Informes de ambas Fundaciones para Autismo en Punta Cana confirmaron al Caribe que las estadísticas sobre niños afectados de autismo aquí, “del 10% en Bávaro, el uno o 2% padece el trastorno u otra condición y nosotros como Fundación recibimos a las familias, las evaluamos y diagnosticamos el tipo de terapia que requieren. Del uno por ciento cada 59 niños padece autismo; mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) avanza que para el 2025 la tasa de prevalencia será de un niño por cada 25.

Reflexionaron la importancia de la delfinoterapia que despierta sonrisas, alegrías y esperanzas en los niños con autismo, cambiando el modo de ver y creer en la vida todavía cuando las familias a veces no manejan conocimientos de cómo tratar a sus pacientes, y al pertenecer mayormente a núcleos familiares de recursos limitados, son impactados no solo con la visita al parque de nado interactivo con delfines también con fondos recabados de acciones sin fines de lucro.

En su mejor versión de responsabilidad social, empresas de entretenimiento como el delfinario Doplhin Discovery de Punta Cana, en DOWNTOWN disponen sus instalaciones para el disfrute, la recreación y terapias de cientos de niños que de forma gratuita interactúan con nado y acrobacias de los mamíferos marinos “delfines” toda una jornada lúdica en temporada baja y en el Programa Solidario 10,000 mil Sonrisas que es el equivalente entre los fondos y donantes, más los niños que son beneficiarios.

El delfinario de origen mexicano ofrece la delfinoterapia también a niños con Sindrome de Down y Paralisis Cerebral que merezca incorporarse al esparcimiento del mundo habitual donde la inclusión, solidaridad y concientizar al público son ejes básicos de sus acciones comunitarias con objetivo esencial de transmitir fe, amor, esperanzas y alegrías a los niños que padecen autismo y sobre todo, a sus familiares que cuidan y conviven a diario con los distintos trastornos neurológicos que condicionan la conducta del infante, “es vocación en equipo”, Emmanuel Gilbert, gerente general.