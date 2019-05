Consejero y miembro del MP se gradúa con el más alto índice de postgrado en la UASD

SANTO DOMINGO, D.N.– El Consejero y miembro del Ministerio Público, Andrés Comas Abreu, se graduó con el más alto índice académico durante el acto de investidura en el nivel de postgrado de más de mil profesionales de distintas áreas, realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El magistrado Andrés Comas Abreu, quien forma parte del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), obtuvo un índice académico de 98.48 al terminar el Máster Profesionalizante en Función del Ministerio Público, realizado en el marco de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

Al ser el alumno de mayor rendimiento académico, el magistrado Comas Abreu, pronunció el discurso en representación de todos los graduandos, durante el cual destacó la importancia de continuar estableciendo acuerdos con instituciones y universidades a nivel global, que permitan el intercambio de conocimientos y la apertura de un mayor acceso a la educación continua.

“Con el conocimiento adquirido en la capacitación de la maestría nos sentimos en la capacidad de aportar al país para el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho, en donde las garantías fundamentales no sólo tiendan a resguardar los derechos de los que gozan en libertad, sino que busquen alternativas para reinsertar y resocializar a aquellos que, por una u otra razón, han caído en una situación de criminalidad”, manifestó.

En ese sentido, agregó “En el día de hoy vemos las reformas al sistema penitenciario que se avecina, reformas que, más allá de cambiar leyes, plantean la necesidad de aplicarlas por medio del Plan de Humanización de los recintos carcelarios que ejecuta la Procuraduría General de la República, bajo las Reglas Nelson Mandela, una acción de alta política criminal del Estado”, señaló.

En su discurso, el integrante del CSMP, quien dijo que practica los valores de la humildad, la honestidad y la solidaridad, llamó a poner los conocimientos adquiridos al servicio del país.

El consejero Andrés Comas Abreu es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la carrera de derecho en el año 2004, donde fue investido con honor al obtener la mención de Magna Cum Laude. Ha realizado diversos estudios, entre ellos, un Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas, así como de Análisis Económico del Derecho, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. También, posee una especialidad en Análisis de Crimen, del John Jay College The City University of New York, Of Criminal Justice.

La Procuraduría General de la República destaca a través de un comunicado de prensa, que el magistrado Comas Abreu ingresó a esta institución como abogado asistente del Componente Normativo de la Unidad Técnica Para la Reforma Procesal Penal y dijo que en la actualidad conoce todos los casos penales laborales que llegan a la Corte de Apelación y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.