OISOE invierte RD$10,000 MM en 9 hospitales

El director ejecutivo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, informó ayer que la institución invierte aproximadamente 10 mil millones de pesos en construcción y remozamiento de nueve hospitales en la región norte del país.



El estatus de estos centros de salud fue constatado durante un recorrido aéreo y terrestre con medios de comunicación. Los hospitales son esperados con ansias por la población, que en reiteradas ocasiones han manifestado la necesidad de estos centros de salud por la carencia que prevalece en estas zonas.

Los centros que se encuentran en reconstrucción son el hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, Monseñor Nouel; hospital municipal doctora Octavia Gautier Vidal, en Jarabacoa, La Vega; hospital regional San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís, provincia Duarte; hospital Toribio Bencosme, Moca, provincia Espaillat; Hospital Universitario José María Cabral, Santiago; hospital municipal Esperanza, provincia Valverde; hospital municipal Joaquín Mendoza Castillo, en Altamira, Puerto Plata; hospital municipal Pablo Morrobel Jiménez, Luperón, Puerto Plata; y el hospital municipal Villa Isabela, de la Isabela, también en Puerto Plata.

El itinerario se llevó a cabo luego de reportes de que dichas obras se encontraban “detenidas” o no habían iniciado. Sin embargo, Pagán aseguró que se pausan labores en las áreas que son intervenidas mientras en las otras se ofrecen los servicios de salud regularmente. “Ustedes visitaron los hospitales que están en un proceso de construcción, reconstrucción y reforzamiento estructural. Ustedes visitaron nueve hospitales que están pendiente de entrega en la región Norte. Tenemos cinco que están terminados que lo que faltan son dos semanas para nosotros entregarlos a la población. Cuatro continúan en el proceso de reconstrucción y en los próximos meses estarán concluidos. No hay hospitales paralizados, sino que se están trabajando. Son centros que son entregados con la última tecnología, que no hay clínica privada que pueda compararse.

Estamos entregando hospitales con salas de internamiento con baño propio, aire acondicionado. Se está invirtiendo aproximadamente unos 10 mil millones de pesos”, dijo Francisco Pagán.

Cabral y Báez



El funcionario dijo que se invierte en la gente. “Dentro de esos hospitales está el Hospital Regional Cabral y Báez, que lo fundamental es la seguridad. Decidimos darle seguridad a la gente y está en un 85% de avance y estamos casi entregándolo. El hospital antes no tenía una seguridad estructural y por tal razón había que remozarlo y reforzarlo completamente”, sostuvo.

Asimismo, el ingeniero Marcos López, indicó que “el hospital está reforzado y preparado con tecnología de punta y remozado completamente. “Este centro albergará especialistas de diferentes áreas. Manejamos el sistema de climatización en bajo consumo para beneficio y cuidado del paciente. La inversión que se ha hecho aquí es de dos mil 500 millones de pesos. Próximamente estaremos entregando el hospital para toda la comunidad de Santiago”.

Ernesto Rodríguez, el médico director del hospital Cabral y Báez, señaló que la obra que se construye ha dado un beneficio a la ciudad de Santiago en las distintas áreas que han sido remozadas. “Tenemos once quirófanos totalmente equipados que cuentan con todas los estándares internacionales”, manifestó el doctor.

Deterioro de estructura de suelo fue por fallo

Pagán dijo que el Padre Billini tiene que ser un hospital seguro. “Imagínese que de repente venga un sismo y se le caiga a todo el mundo ahí dentro. A ahí falló la estructura de suelo. Estamos trabajando en la reconstrucción, restructuración y reforzamiento de la estructura del edificio. Se van a armar unas columnas en acero que se están fabricando fuera del hospital para evitarnos una intervención de emergencia. La estructura se va a remodelar completamente. Ahí pudo haber una desgracia y lo que hemos hecho es recuperar la obra”.