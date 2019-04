Vicepresidenta: “Se están buscando soluciones para que el partido se mantenga unido”

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “se están buscando soluciones y consensos para que se mantenga unido”, en respuesta a las declaraciones del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) que lamentó ayer que el partido morado viva una lucha interna.

“Lo importante es que se están buscando siempre soluciones y consensos para que el partido se mantenga unido. Mi interés siempre ha sido que mi partido, al que siempre he pertenecido permanezca, y que podamos seguir brindando frutos, avances y desarrollo al país”, apuntó Cedeño.

En cuenta al apoyo manifestado por el BIS ayer al líder del PLD, Leonel Fernández, quien busca la presidencia del país, Cedeño indicó que el equipo del expresidente “va a revisar y analizar esa propuesta”. “De todas maneras tenemos que esperar que una propuesta u otra llegue al Comité Político para fines de ser conocida”, acotó en ese sentido.

En cuanto a la reciente encuesta de CID Latinoamérica, que da como candidato favorito para las elecciones de 2020 al actual presidente Danilo Medina, con una aprobación general de un 61%, la segunda al mando del Gobierno opinó que solo “son resultados que reflejan el sentir de la población”.

La encuesta además revela que, en un escenario en el que Medina no ocupe la candidatura del partido oficialista, Cedeño sería la candidata con mayor afinidad popular para enfrentar los próximos comicios por el PLD.

Al respecto, la vicepresidenta manifestó que se siente satisfecha “de que el pueblo realmente me aprecie porque eso nos sirve de estímulo y de mayor motivación. No solo para mí, sino para el grandísimo equipo que me acompaña”.

Margarita Cedeño ofreció esas declaraciones en un acto de celebración por el Día Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en el Salón Multiuso de la Nueva Barquita, en su Centro Tecnológico Comunitario (CTC) y en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP).