Seis grandes frentes contra la reforma para la reelección

La posible reforma de la Constitución de la República para la reelección del presidente Danilo Medina suma cada día nuevos sectores en contra, mientras otros guardan silencio y se registran pocas declaraciones a favor.



La reforma constitucional tiene seis frentes abiertamente en contra que abarcan desde el sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández dentro el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al Partido Revolucionario Moderno (PRM), las iglesias católica y evangélica, alrededor del 70% de la población y las entidades de la sociedad civil.

También están en contra de la reforma ocho partidos minoritarios de la oposición y algunos aliados al PLD que forman parte del Bloque Progresista, como el Bloque Institucional Socialdemócrata, que dirige José Francisco Peña Guaba, que hoy anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández y la creación de una coalición de partidos para apoyar al expresidente.

Para los días 4 y 5 de mayo, el PRM anunció una movilización simultánea de toda su estructura a nivel nacional para ir casa por casa a concienciar “sobre la imposición de la reelección”. El PRM también creó una comisión para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras entidades multilaterales la “situación de la democracia dominicana”.

Concomitantemente, el movimiento “Foro Constitucional” que dirige el abogado Namphy Rodríguez, ha iniciado una serie de conferencias en distintas provincias sobre los límites de la Constitución al ejercicio del poder político.

La pasada semana, la iglesia católica en el sermón de las 7 palabras se pronunció en contra de la reforma.

“Padre perdónalos, sí padre perdona aquellos que ponen sus intereses personales, de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente esta Dios. Dios, Patria y Libertad reza nuestro lema, aquellos que haciendo uso del principio el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna”, señalaron los sacerdotes.

El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), padre Alfredo de la Cruz Baldera, declaró que la Constitución hay que protegerla de agresiones por ser “la madre de la nación”.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) emitió un documento en el que dice que no hará silencio cómplice ante el intento de irrespetar la Constitución.

“Alertamos y asumimos la defensa de nuestra Constitución. No podemos ser cómplices silentes de ninguna acción que violente e irrespete la Carta Magna. Debemos considerar que el poder tiene límites, al igual que el accionar del hombre en la tierra. Ponemos un ejemplo, una persona puede robar, puede matar, puede engañar pero sabe que todo eso va reñido con las leyes de Dios y de la sociedad y no debe traspasar esos límites”, declaró la entidad religiosa en un comunicado firmado por Fidel Lorenzo.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó recientemente la atención sobre “los peligros de una reforma constitucional para reeditar la repostulación presidencial”.

“Estamos en un momento decisivo para avanzar en la consolidación de la democracia, el apego al debido proceso, el respeto a las leyes y la Constitución resuenan en todo el país con este nuevo sermón de las 7 palabras”, declaró la entidad a propósito de la declaración de los religiosos.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la reforma a la Constitución.

“El solo intento de someter una ley que declare la necesidad de la reforma haría un enorme daño a la institucionalidad y a la democracia en nuestro país, por lo que no estamos de acuerdo con esta insinuación de modificación constitucional”, expresó el movimiento.

Otro grupo que se ha pronunciado en contra de la reforma es la Fundación de Militares Constitucionalistas que encabeza Andrés Fortunato. La entidad anunció una marcha al Congreso Nacional el 30 de este mes para exigir el respeto a la Constitución.

En tanto, en distintas puntos de la capital y Santiago han colocado vallas con mensajes alusivos al respeto a la Constitución de la República. Recientemente, ocho partidos políticos de oposición que forman parte del Foppredom expresaron su rechazo a modificar la Constitución para la reelección.

Los votos no alcanzan en el Congreso para reforma

Otro de los problemas que enfrenta el proyecto de reforma para la reelección del presidente Medina es que no cuenta con los 149 votos que necesita en la Asamblea Revisora para cambiar la Carta Magna. Hasta el momento al sector del presidente Medina le faltan 26 votos y se han mostrado con posiciones invariables los seguidores de Leonel Fernández que suman 42 votos y los del PRD que son 52. Sin embargo, los diputados que siguen la corriente de Medina han afirmado que cuentan con los votos que necesitan.

Encuestas dicen más del 70% rechaza la reforma

Las encuestas que se han publicado sobre la opinión de la ciudadanía sobre si apoya o no otra reforma para la reelección del presidente Medina, han expresado su rechazo a ese proyecto. Según la última encuesta Gallup publicada en octubre del pasado año, el 71% respondió que no respalda ese proyecto. La encuesta Asisa publicada a principio de este mes señaló que el porcentaje de rechazo es de 74%. Ayer la Firma CID publicó los resultados de un estudio de intención de votos, pero no cuestionó a la población sobre ese tema.