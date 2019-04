Analizarán en Funglode la “economía naranja”

El Centro de Estudios de Economía de Funglode organiza un conversatorio sobre el tema, con la participación de Enriquillo Rodríguez Amiama, gestor cultural

SANTO DOMINGO.- Enriquillo Rodríguez Amiama, artista visual y promotor del turismo cultural sostendrá un conversatorio en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sobre la “Economía naranja: Millones de dólares que no entran a la economía dominicana, cuando el arte y la cultura no son bien valoradas”.

El exsubdirector del Museo de Arte Moderno de la República Dominicana se referirá al tema en una actividad organizada por el Centro de Estudios de Economía de Funglode, el jueves 25 de abril, a partir de las 7:00 de la noche.

Rodríguez Amiama se enfocará en la cultura como el generador número uno de divisas en el país, por ser lo más buscado por los turistas a nivel mundial, y siendo lo que atrae a más millones de visitantes cada año.

El gestor cultural también promoverá las diferentes facetas de la cultura dominicana: artes plásticas, fotografía, música, canto, literatura, cine, teatro y danza, entre otras.

Rodríguez es artista visual de fama mundial, especialista en diseño web y gráfico, fotografía y marketing digital.

Desde el 1995 está promoviendo el turismo cultural y la economía naranja con exposiciones y charlas en Montreal, Washington, Glasgow, Londres, París y varios países de Centroamérica.

En el libro Still life in oils, la catedrática inglesa Theodora Philcox, Master of Arts and Master of Philosophy, con grados en Teoría e Historia del Arte, coloca a Rodríguez Amiama, como uno de los más grandes exponentes del bodegón o naturaleza muerta, por sus pinturas de frutas, vegetales y flores, con un estilo posmoderno, combinando el realismo y la abstracción, de una manera original y personal. La actividad es abierta a todos los interesados.