Capellán de la PN llama a Marchena a no “poner a pelear” al Presidente con la Iglesia

El capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, llamó este domingo a evitar confrontaciones y “poner a pelear” al presidente de la República, Danilo Medina, con la Iglesia.

El sacerdote se expresó en estos términos al ser preguntado por la publicación del portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien el pasado viernes resposteó en su cuenta de twitter un trabajo publicado en el portal Huffpost, sobre un estudio de Gallup que indica el descenso que ha tenido la iglesia en las últimas 2 décadas.

Rodríguez Marchena, pocos minutos después de que la Iglesia emitiera el Sermón de la Siete Palabras donde se criticó fuertemente a las autoridades, resaltó del trabajo de Gallup que indica que “aproximadamente 1 de cada 4 adultos estadounidenses de hoy son religiosos pero no son miembros de una iglesia, sinagoga o mezquita”.

“Por favor, no pongamos al Estado, al señor Presidente a pelear con la Iglesia, a nadie le conviene ningún tipo de confrontaciones, ningún tipo de veneno, ningún tipo de chisme, evitemos los chismes, evitemos el veneno y apostemos a la paz , al entendimiento, y sobre todo a la unidad”, expresó Cabrera.

Asimismo, invitó a Rodríguez Marchena a visitar la iglesia para observar “han estado abarrotadas” y a evitar alguna confrontación.

“Las iglesias en estos días han estado abarrotadas, si ustedes salieron por las diferentes parroquias, parece que el amigo, hermano Marchena no visita la iglesia, y lo llamamos a que visite la iglesia, y sobre todo a evitar todo tipo de confrontación, por favor, no pongamos al Estado, al señor Presidente a pelear con la Iglesia, a nadie le conviene ningún tipo de confrontaciones, ningún tipo de veneno, ningún tipo de chisme, evitemos los chismes, evitemos el veneno y apostemos a la paz , al entendimiento, y sobre todo a la unidad”, sostuvo el prelado.

Además, el capellán dijo que el Sermón de la Siete Palabras salió del sentir del pueblo.

“La Iglesia como voz profética ha manifestado el sentir del pueblo dominicano y pedimos a todos los funcionarios, diputados, senadores, a los medios de comunicación no echarle leña al fuego, no buscar el chisme, no buscar el veneno, sino buscar la paz y la unidad”, añadió, luego de oficiar una misa en la sede de la Policía Nacional.